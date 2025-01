Red Bull-topman Helmut Marko sluit niet uit dat Sergio Pérez gaat proberen in 2026 een rentree in de Formule 1 te maken, omdat er voor een ervaren coureur altijd nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan.

Sergio Pérez verreed afgelopen december in Abu Dhabi zijn laatste meters in dienst van Red Bull Racing. De Mexicaan kende een erg teleurstellend seizoen, waarna de Oostenrijkse grootmacht besloot zijn contract vroegtijdig te ontbinden. Liam Lawson is vanuit zusterteam Racing Bulls vervolgens naar voren geschoven als de nieuwe teammaat van Max Verstappen. Omdat alle zitjes voor dit jaar al vergeven zijn, zit er voor Pérez niets anders op dan minimaal één jaar langs de kant door te brengen.

Vorm hervinden

"Als je kijkt naar de contracten is het voor beide partijen een acceptabele uitkomst", wordt Helmut Marko geciteerd door F1 Technical. "In eerste instantie geloofde hij het niet. Hij bleef steeds hopen dat hij zijn beste vorm zou hervinden. Hij heeft vijf races met ons gewonnen en werd tweede in het wereldkampioenschap, maar het pakte gewoon niet goed uit. Uiteindelijk begreep hij dat hij dit niet meer te boven kon komen en dat uit elkaar gaan de beste optie was."

Ambities in de Formule 1

De Red Bull Racing-topman sluit echter niet uit dat de we de 34-jarige coureur ooit nog terug gaan zien op het hoogste niveau: "Ik denk dat hij nog steeds ambities in de Formule 1 heeft, maar alle zitjes voor volgend jaar zijn vergeven. Maar als hij een jaar aan de kant doorbrengt, kunnen er voor een ervaren coureur altijd nieuwe mogelijkheden ontstaan."

