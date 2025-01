In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Max Verstappen zich op een opvallende manier zien tijdens de finale van het IMSA Esports-seizoen door een flinke penalty te ontvangen, sprak de Nederlander zich uit over de motor waar Red Bull in 2026 gebruik van gaat maken, vertelde de viervoudig wereldkampioen waarom hij bijna al zijn prijzen niet zelf houdt, mochten Tim en Tom Coronel toch weer aan de bak in de Dakar Rally van 2025 en kondigde Haas een opvallende test aan. Dit is de GPFans Recap van 13 januari.

Verstappen knalt tegen Redline-rivalen op in controversiële crash: "Was een beetje ongelukkig"

De eerste crash van Max Verstappen in 2025 is een feit. De viervoudig Formule 1-wereldkampioen deed mee aan de seizoensfinale van de IMSA Esports, waar hij een controversiële crash veroorzaakte en dat gebeurde meteen bij de start. De Red Bull Racing-coureur gaf tijdens de uitzending een verklaring. Meer lezen over de avonturen van Max Verstappen tijdens de seizoensfinale van de IMSA Esports? Klik hier!

Haas kondigt Jerez-test voor deze week aan, Miyata gaat debuut in F1-auto maken

Het Haas F1 Team gaat deze week testen op het Circuito de Jerez. Hun coureurs voor het seizoen van 2025, Ollie Bearman en Esteban Ocon, zijn niet de enigen die in actie gaan komen. Ritomo Miyata mag ook achter het stuur kruipen, zo heeft de Amerikaanse renstal laten weten. Meer lezen over wat Miyata namens Haas allemaal gaat doen? Klik hier!

Verstappen ook geheimzinnig over motor Red Bull: 'Doen niet één-twee-drie mee voorin'

Vanuit Red Bull Racing en Ford wordt er weinig gezegd over de stand van zaken omtrent de motor richting het seizoen 2026. Max Verstappen heeft die informatie echter wel, maar heeft de buitenwereld echter ook niet wat meer informatie gegeven. Meer lezen over wat Verstappen te zeggen heeft over de motor waar Red Bull samen met Ford in 2026 gebruik van gaat maken in F1? Klik hier!

Tim en Tom Coronel mogen terug in Dakar maar ondervinden nieuwe frustrerende problemen

Tim en Tom Coronel werden voor de zevende etappe van de Dakar Rally uit het klassement gehaald en mochten die proef niet starten. De tweeling mocht vanaf vandaag terugkeren, maar dan in de speciale Experience-klasse. Helaas stuit het Nederlandse duo in de Century CR7 opnieuw op problemen en dat zorgt bij Tom voor koppijn. Meer lezen over de avonturen van Tim en Tom Coronel tijdens de 2025 Dakar Rally? Klik hier!

Verstappen heeft slechts één van zijn 112 F1-trofeeën gehouden: "Dat was die van Brazilië"

Max Verstappen heeft slechts één beker van een Grand Prix-overwinning thuis staan. Hij legt in een interview uit waar de andere 111 trofeeën die hij tot nu toe heeft verdiend in zijn F1-carrière, zijn gebleven. Die ene beker die de Red Bull Racing-coureur wel heeft gehouden, is dan ook een heel speciale. Meer lezen over waarom Verstappen zijn prijzen niet wil houden en welk specifieke prijs hij nog wel heeft? Klik hier!

