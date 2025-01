Vanuit Red Bull Racing en Ford wordt er weinig gezegd over de stand van zaken omtrent de motor richting het seizoen 2026. Max Verstappen heeft die informatie echter wel, maar heeft de buitenwereld echter ook niet wat meer informatie gegeven.

In gesprek met Viaplay stelt Verstappen dat hij op de hoogte is van de veranderingen die 2026 op motorisch gebied met zich mee gaat brengen, iets wat hij van dichtbij mee kan maken omdat Red Bull vanaf dat seizoen met eigen motoren gaat rijden. Toch laat hij dat vooral over aan het team. "In 2026 komen er ook nieuwe regels, maar op dit moment ben ik daar niet zo mee bezig, om eerlijk te zijn." Toch is verstappen wel op de hoogte, want de Nederlander weet dat Mercedes door veel mensen als fabrikant wordt gezien die dat seizoen met de nieuwe reglementen toe kan slaan. "Iedereen denkt dat ze het beste pakket hebben."

Verstappen over andere opties dan Red Bull

Veel mensen denken dat Verstappen wel zou overwegen om in 2026 of daarna voor een ander team te kiezen, omdat hij totaal niet in kan schatten of Red Bull met goede motoren op de proppen gaat komen in 2026. Toch stelt Verstappen dat hij dit van de andere teams net zo goed niet weet. "Je kunt wel voor iets anders kiezen, maar dat is geen zekerheid dat het dan allemaal goed gaat werken. Ik heb ook heel veel vertrouwen in mijn eigen team, dat ze dat voor elkaar zullen krijgen."

Stand van zaken Powertrains Red Bull

Verstappen lijkt dus vooral in 2026 te willen gaan kijken hoe Red Bull uit de startblokken komt en hoe de rest het doet, voordat hij een beslissing zou maken over een vertrek of zelfs pensioen. De Nederlander weet zelf ook dat het met Red Bull lastig gaat worden in 2026. "Natuurlijk zal het niet makkelijk worden om met de motor één-twee-drie mee te doen. Ik denk dat dit wel logisch is, als je het tegen fabrieksteams moet opnemen, maar ik heb er wel vertrouwen in dat we competitief kunnen zijn, en daarom ben ik ook niet heel veel bezig met andere teams." Van buitenaf is er weinig bekend over de gang van zaken wat betreft de motor van Red Bull voor 2026. Verstappen blijft er ook geheimzinnig over, maar laat dus wel weten dat hij niet verwacht dat Red Bull meteen even mee gaat doen voorin. "Ze laten mij wel weten welke stappen ze zetten. Ik kom ook mensen tegen op de fabriek, en sommige mensen komen ook naar het circuit. Ze houden me wel op de hoogte, maar ik ben niet degene die ze gaat vertellen hoe ze het moeten doen. Daar heb ik natuurlijk geen verstand van."

