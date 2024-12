Het Formule 1-seizoen van 2024 is inmiddels verleden tijd en de teams hebben hun focus allang gericht op het seizoen 2025. Een overzicht van alle dagen waarop de tien teams hun auto voor aankomend jaar gaan lanceren.

Elk seizoen is de lancering van de auto's voor veel fans, teams en coureurs het moment waarop het seizoen echt gaat beginnen en de winterstop voorbij is. In februari laten alle tien teams meestal hun auto's zien, in een periode die vaak duurt van het begin tot het eind van de maand als de testdagen op het programma staan in Bahrein. Vorig jaar was Haas er als eerste bij, toen het op 2 februari het doek van de auto af trok. Red Bull was op 15 februari de laatste die de auto aan de buitenwereld liet zien. Hoe is dat in 2025?

2025-auto's

De Formule 1 heeft ervoor gekozen het op een unieke manier aan te pakken voor 2025. Er wordt een speciaal evenement gehouden in het teken van het 75-jarige bestaan van de koningsklasse. De tien teams zullen tegelijk hun kleurstelling onthullen. Dit gaat gebeuren op 18 februari in de O2 Arena in Londen. Een week later, op 26, 27 en 28 februari, zullen vervolgens de testdagen plaats gaan vinden. Fans zullen de show ook vanuit huis kunnen volgen via een livestream.

Ook al moeten alle teams aanwezig zijn in de O2 Arena, toch mogen ze er ook voor kiezen om een eigen lanceerdatum te kiezen. Ferrari kwam daar als eerste mee. Ze zullen op 19 februari hun 2025-bolide onthullen op het circuit van Fiorano.

Overzicht lanceerdatums Formule 1-auto's 2025

Team Datum Ferrari 19 februari Alpine Nog onbekend Aston Martin Nog onbekend Haas Nog onbekend Kick Sauber Nog onbekend McLaren Nog onbekend Mercedes Nog onbekend Racing Bulls Nog onbekend Red Bull Racing Nog onbekend Williams Nog onbekend

