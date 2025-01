Max Verstappen heeft slechts één beker van een Grand Prix-overwinning thuis staan. Hij legt in een interview uit waar de andere 111 trofeeën die hij tot nu toe heeft verdiend in zijn F1-carrière, zijn gebleven. Die ene beker die de Red Bull Racing-coureur wel heeft gehouden, is dan ook een heel speciale.

Bij het programma Sport und Talk aus dem Hangar-7 op ServusTV werd Verstappen gevraagd naar zijn bekers. "Niki Lauda zei altijd dat hij zijn trofeeën meteen weggaf. Wat gebeurt er met die van jou?", aldus presentator Christian Brugger. De Limburger antwoordde lachend: "Ik verkoop die uiteraard niet. Maar ik moet toegeven dat alle bekers die ik win, met het team meegaan. Ik krijg slechts de replica's." Dat is niet alleen bij Red Bull, maar ook bij andere teams de normale gang van zaken. Er is echter één trofee die Verstappen wel naar huis heeft mee mogen nemen. "Dat was die van afgelopen seizoen in Brazilië."

Masterclass

In de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo strandde Verstappen al in Q2. Door een rode vlag die werd veroorzaakt door de crash van Lance Stroll, kon de hij namelijk zijn rondetijd niet meer verbeteren. Het zou uiteindelijk P17 op de grid worden na een straf voor het verwisselen van de verbrandingsmotor. Verstappen lag na de eerste bocht van de tweede ronde al in de punten door Franco Colapinto, Ollie Bearman, Valtteri Bottas, de spinnende Sergio Pérez en Lewis Hamilton in te halen. De Limburger won de race uiteindelijk na een dominante laatste stint, waarin hij een voorsprong opbouwde van bijna 20 seconden op de Alpines van Esteban Ocon en Pierre Gasly. Op die manier legde hij al een hand op de wereldkampioenschapsbeker van 2024. Lando Norris was namelijk teruggezakt naar de zesde plek en moest veel punten inleveren op Verstappen. De man uit Hasselt stelde zijn vierde titel veilig bij de volgende race in Las Vegas.

De masterclass in Brazilië wordt als een van de best verreden races uit de geschiedenis van de koningsklasse gezien. Het was pas de zesde keer dat iemand vanaf P17 of lager op de grid wist te winnen. Het is dan ook een mooi gebaar dat Verstappen geen replica van zijn welverdiende beker hoefde aan te schaffen, maar dat hij de echte mocht houden.

