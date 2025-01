Het Haas F1 Team gaat deze week testen op het Circuito de Jerez. Hun coureurs voor het seizoen van 2025, Ollie Bearman en Esteban Ocon, zijn niet de enigen die in actie gaan komen. Ritomo Miyata mag ook achter het stuur kruipen, zo heeft de Amerikaanse renstal laten weten.

Testdagen in de Formule 1 mogen alleen buiten door FIA georganiseerde evenementen gebeuren, mits het zogeheten TPC-protocol gevolgd wordt, oftewel 'Testing of Previous Cars'. Dat betekent dat Haas volgens de reglementen de VF-23 uit 2023 moet gebruiken, want de bolide waarmee getest wordt, moet tenminste twee jaar oud zijn. Er mogen uiteraard ook geen onderdelen op de auto worden gemonteerd die voor het aankomende seizoen zijn. Teams mogen niet meer dan 1000 kilometer afleggen, verdeeld over maximaal vier dagen. Haas zal op Jerez testen op 15 en 16 januari, waarbij Bearman begint op de woensdag en Ocon op de donderdag. Miyata mag beide dagen afsluiten.

Wie is Ritomo Miyata?

Haas is sinds vorig jaar een samenwerking aangegaan met Toyota Gazoo Racing, de autosporttak van de Japanse autogigant, en Miyata is een juniorrijder van Toyota. Hij werd twee keer kampioen in de Japanse Formule 4 en twee keer vice-kampioen in de Japanse Formule 3 om vervolgens de titel te pakken in de Super Formula Lights. In 2023 trok Miyata de prestigieuze kampioenschappen naar zich toe in niet alleen de Super GT maar ook in de Super Formula. Met steun van Toyota is hij vervolgens naar Europa vertrokken om deel te nemen aan de FIA Formule 2, waar afgelopen seizoen negentiende werd in het klassement. Tevens won hij races in de European Le Mans Series en scoorde hij een podium in zijn FIA World Endurance Championship-debuut.

