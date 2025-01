Formule 1-eigenaar heeft nieuwe CEO, Wolff opent opnieuw aanval op Abu Dhabi 2021 | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De winterstop is momenteel in volle gang, al betekent dat natuurlijk niet dat er niks valt te beleven in de Formule 1. Zo hoorden we ook op donderdag dat Liberty Media een opvolger heeft gevonden voor zijn onlangs vertrokken CEO, Greg Maffei. Alpine had daarnaast ook heugelijk nieuws te melden: zij hebben een nieuwe reservecoureur aan de renstal weten te binden. Verder waren er opvallende uitspraken van Toto Wolff en Max Verstappen, die ook allemaal terug te vinden zijn in deze recap.

F1-eigenaar Liberty Media kondigt Derek Chang aan als nieuwe CEO

Liberty Media heeft de nieuwe president en CEO bekendgemaakt. Derek Chang neemt het stokje over van Greg Maffei aan het roer van het mediabedrijf dat de eigenaar is van de commerciële rechten van de Formule 1. Greg Maffei was de president en CEO van Liberty Media tot afgelopen november. Oprichter John Malone werd interim-CEO, totdat een nieuwe directeur kon worden gevonden. Liberty Media heeft Derek Chang uitgekozen en zal de positie van president en CEO innemen vanaf aankomende 1 februari. Lees hier het hele artikel over de nieuwe Liberty Media-CEO.

Hirakawa tekent bij Alpine als reservecoureur en mag tijdens vrije training Japan instappen

Het Alpine F1 Team heeft een nieuwe test- en reservecoureur voor het seizoen van 2025. Ryō Hirakawa voegt zich bij de Franse renstal, zo is zojuist aangekondigd. De tweevoudig wereldkampioen zal tijdens een vrije training in zijn thuisland in actie mogen komen. Hirakawa heeft voor aankomend seizoen de overstap gemaakt naar Alpine. De plek van test- en reservecoureur kwam vrij, nadat Jack Doohan de promotie had gekregen om de nieuwe ploegmaat van Pierre Gasly te worden na het vertrek van Esteban Ocon. Paul Aron nam die rol over, maar Alpine wilde nog een tweede reservecoureur hebben en dat is dus Hirakawa geworden. Lees hier het hele artikel over de nieuwe Alpine-coureur.

Verstappen hield schorsing Marko tegen: "Ik heb aangegeven hoe ik erin stond"

De eerste helft van het afgelopen F1-seizoen stond bij Red Bull Racing vooral in het teken van de interne machtsstrijd. Het leidde zelfs bijna tot de schorsing van hoofdadviseur Helmut Marko. Max Verstappen kan nu echter verklaren dat het daar niet van kwam, vanwege wat hij ervan vond. "Nou, het is zoals het is. Ik heb dat altijd heel duidelijk aangegeven, zoals vorig jaar nog en dat weet iedereen ook", begon Verstappen tijdens het Simply Lovely-interview van Viaplay. Lees hier het hele artikel over de onthulling van Max Verstappen.

Wolff over Abu Dhabi 2021: 'Masi besloot iets te doen wat niet in het regelboek stond'

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, is nog steeds van mening dat de F1 Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 niet eerlijk is verlopen. De Oostenrijk wijst hiervoor nog steeds naar wedstrijdleider Michael Masi. "Vijf ronden voor het einde van de race waren we wereldkampioen. Wij hebben gewonnen. En dan besluit iemand dat het wereldkampioenschap moet eindigen met een ronde. Dat die auto’s ertussen zich mogen unlappen is ongehoord", foetert hij ruim drie jaar na dato. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Toto Wolff.

Verstappen over feest na titel in Las Vegas: "Uiteindelijk eindigden we aan de bar"

Max Verstappen werd in 2024 voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen bij de coureurs en deed dit tijdens een ideaal weekend: De F1 Grand Prix van Las Vegas. De Nederlander vertelt over het feest dat hij na zijn titel heeft gevierd. Verstappen moest er hard voor werken om in 2024 wereldkampioen te worden, niet zo hard als in 2021 maar wel veel harder ten opzichte van in 2022 en 2023 het geval was. De Nederlander had uiteindelijk een fantastische zege in Brazilië nodig om zijn titel echt veilig te stellen, iets wat hij een raceweekend later in Las Vegas daadwerkelijk deed. Geen betere plek om vervolgens een feestje te vieren, zo dacht ook Verstappen. Lees hier het hele artikel over het feest van Max Verstappen.

