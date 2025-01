De eerste helft van het afgelopen F1-seizoen stond bij Red Bull Racing vooral in het teken van de interne machtsstrijd. Het leidde zelfs bijna tot de schorsing van hoofdadviseur Helmut Marko. Max Verstappen kan nu echter verklaren dat het daar niet van kwam, vanwege wat hij ervan vond.

Teambaas Christian Horner werd net voor de seizoensstart vorig jaar beschuldigd van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. Het zou allemaal te maken hebben gehad met een machtsstrijd bij Red Bull in de nasleep van het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz. Op de dag van de vrije trainingen in Saoedi-Arabië kwam Marko plotseling met het nieuws dat hij mogelijk geschorst zou worden door de energiedrankfabrikant. Dat schoot bij Verstappen in het verkeerde keelgat. "Ik heb altijd aangegeven aan het team dat Helmut heel belangrijk is. Voor mij, en voor het team. En dus ook voor mijn toekomst. De optie dat hij weggaat, zie ik niet zitten."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Stewart komt op voor Verstappen na bewering van Larson over wie de beste coureur is

Verstappen loyaal naar Marko

Er kwamen geruchten naar boven dat Verstappen een transfer overwoog naar Mercedes, als de interne problemen bij Red Bull niet zouden worden opgelost. Hij laat weten nog steeds te staan achter de uitspraken die hij toen deed tegenover De Telegraaf. "Nou, het is zoals het is. Ik heb dat altijd heel duidelijk aangegeven, zoals vorig jaar nog en dat weet iedereen ook", vertelde Verstappen tijdens het Simply Lovely-interview van Viaplay. "[Marko] heeft natuurlijk het mogelijk gemaakt dat ik in de Formule 1 kon beginnen. Niet iedereen was het daar op dat moment mee eens, zelfs in het team. Hij is altijd heel belangrijk voor mij geweest, als een tweede vader. We hebben natuurlijk ook veel met elkaar meegemaakt door de jaren heen, veel goede dingen maar ook slechte dingen. Dan ben je ook heel loyaal naar iemand."

Op de vraag of er een moment was waarop hij dacht dat Marko Red Bull ging verlaten, antwoordde Verstappen: "Ik denk dat we niet tot dat moment zijn gekomen, puur omdat ik heb aangegeven hoe ik erin stond."

Gerelateerd