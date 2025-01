Het Alpine F1 Team heeft een nieuwe test- en reservecoureur voor het seizoen van 2025. Ryō Hirakawa voegt zich bij de Franse renstal, zo is zojuist aangekondigd. De tweevoudig wereldkampioen zal tijdens een vrije training in zijn thuisland in actie mogen komen.

Hirakawa is met een leeftijd van 30 misschien niet de jongste meer, maar er bestaat geen twijfel over dat de Japanner talent heeft. Hij werd nationaal kampioen in de Formule 3 en de Porsche Carrera Cup in 2012, voordat hij de stap maakte naar de Super Formula en de Super GT, de twee grootste en meest populaire kampioenschappen in Japan. In de laatstgenoemde klasse pakte hij samen met Nick Cassidy in 2017 de titel in de KeePer-Lexus van TOM'S. Tevens zegevierde hij in de European Le Mans Series. Hirakawa kwam voor 2022 bij Toyota Gazoo Racing terecht waar hij in zijn debuutseizoen het FIA World Endurance Championship pakte met Sébastien Buemi en Brendon Hartley evenals in zijn tweede seizoen. Ook schreef hij in 2022 de 24 Uur van Le Mans op zijn naam.

Na McLaren en Haas nu bij Alpine

Hirakawa heeft de laatste tijd veel ervaring op mogen doen in de Formule 1. Hij mocht vorige maand deelnemen aan een vrije training in Abu Dhabi voor McLaren. Daar kwam nog een run tijdens de seizoensafsluitende test voor Haas bij, dankzij de samenwerking tussen Toyota en het Amerikaanse team.

Hirakawa heeft voor aankomend seizoen de overstap gemaakt naar Alpine. De plek van test- en reservecoureur kwam vrij, nadat Jack Doohan de promotie had gekregen om de nieuwe ploegmaat van Pierre Gasly te worden na het vertrek van Esteban Ocon. Paul Aron nam die rol over, maar Alpine wilde nog een tweede reservecoureur hebben en dat is dus Hirakawa geworden. De man uit Hiroshima zal tevens in de simulator te vinden zijn en zal uitkomen in de vrije training op het circuit van Suzuka op 4 april. "Zoals altijd is de kans om tijd op het circuit door te brengen in een Formule 1-wagen het hoogtepunt voor coureurs en ik kijk ernaar uit om te rijden in Vrije Training 1 voor mijn thuispubliek bij de Grand Prix van Japan, evenals het werken met het team door te testen met eerdere auto's", vertelde Hirakawa. Teams mogen verschillende tests uitvoeren met bolides van 2023 of ouder.

