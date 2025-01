Verstappen bespreekt pensioen, RB antwoordt na 'B-team' kritiek Brown | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Op zondag was er wederom veel te bespreken in de wereld van Formule 1. Zo kwam Max Verstappen naar buiten met zijn plannen in de toekomst, en wanneer hij denkt met pensioen te gaan, en ook kwam er een update van de broers Coronel na hun eerste etappe in de Dakar-rally. Lees hieronder al het nieuws van vandaag!

Artikel gaat verder onder video

Verstappen over pensioen: "Komt een dag dat ik wil ontspannen"

Max Verstappen sloot in 2024 alweer zijn tiende seizoen in de Formule 1 af, en zijn negende bij Red Bull Racing. De Nederlander is ondanks zijn relatief jonge leeftijd een veteraan in de koningsklasse, en heeft onthuld dat er een dag gaat komen in de aankomende jaren dat hij "meer wil ontspannen". Lees hier het volledige verhaal over Max Verstappen en zijn plannen over zijn pensioen!

RB antwoordt na klachten over relatie met Red Bull

Of het team nou Visa Cash App RB, AlphaTauri of Toro Rosso heet; sinds het team op de grid staat, is er vaak kritiek geweest over de relatie met Red Bull Racing. Coureurs uit de opleiding van het Oostenrijkse team worden vaak gestald bij VCARB om Formule 1-ervaring op te doen voor ze een promotie naar Red Bull krijgen, maar rivalen bestempelen VCARB dikwijls als een 'B-team'. Lees hier hoe VCARB reageert op de beschuldigingen, en de relatie met Red Bull.

Gebroeders Coronel na zware eerste etappe Dakar Rally: "Hebben van alles meegemaakt"

Tim en Tom Coronel kwamen als 35ste auto over de streep tijdens de eerste etappe van de 2025 Dakar Rally en vertelden na afloop dat ze tijdens hun rit van 499 kilometer behoorlijk wat hebben megemaakt. Lees hier wat de Coronels allemaal beleefden in de eerste etappe van de Dakar-rally!

F1-legende Brundle ontkent 'British bias' bij Sky: "Dat denk ik echt"

Sky Sports-commentator en voormalig coureur Martin Brundle ontkent dat er sprake is van partijdigheid ten faveure van Britse coureurs van zijn werkgever. Sky en andere Britse publicaties worden ervan beschuldigd, onder andere door Max Verstappen in 2024, dat de verslaggeving van de Britse media niet altijd objectief is als het een landgenoot betreft. Lees hier wat Martin Brundle hierover te zeggen heeft!

Gerelateerd