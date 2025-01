Max Verstappen sloot in 2024 alweer zijn tiende seizoen in de Formule 1 af, en zijn negende bij Red Bull Racing. De Nederlander is ondanks zijn relatief jonge leeftijd een veteraan in de koningsklasse, en heeft onthuld dat er een dag gaat komen in de aankomende jaren dat hij "meer wil ontspannen".

Verstappen begon op vierjarige leeftijd met karten, en heeft zijn hele leven - samen met vader Jos - aan racen gewijd. Eind-2014 kreeg hij zijn eerste kans in een Formule 1-auto, en een paar maanden later stond hij als de jongste coureur in de geschiedenis van de sport op de grid namens Toro Rosso. Tien jaar later is Verstappen een viervoudig wereldkampioen, en hebben alleen Michael Schumacher en Lewis Hamilton meer Grands Prix gewonnen dan de Nederlander. Verstappen verwacht medio-2025 echter een kind samen met zijn vriendin Kelly Piquet, en heeft al vaker verklaard dat hij niet zoals Fernando Alonso zo lang als hij kan in de sport zal proberen te blijven. Zijn vertrek lijkt nog niet aanstaande, gezien zijn contract tot 2028 loopt, maar Verstappen lijkt er niet op gebrand om bijvoorbeeld de eerste achtvoudige kampioen ooit te worden.

Wil ook andere dingen doen

Een nuchtere Verstappen sprak na afloop van het seizoen in Abu Dhabi met Lawrence Baretto van de Formule 1 over zijn toekomst binnen en buiten de koningsklasse. “Ik weet dat ik het niet eeuwig kan blijven doen,” zegt hij in het interview. “Ik hou van racen, concurreren op het hoogste niveau met zoveel geweldige coureurs, maar er komt een dag dat ik wat meer wil ontspannen. Je leeft maar één keer. Als je eind 30, begin 40 bent, gaat je lichaam natuurlijk een beetje achteruit. Natuurlijk kan ik dat in de F1 doorbrengen, maar ik wil ook andere dingen doen. Ik wil het maximale uit mijn leven op deze planeet halen."

Familie op de eerste plaats

Verstappen heeft eerder onthuld dat hij veel momenten met zijn familie heeft gemist in zijn jeugd door zijn toewijding aan zijn loopbaan, en daarom wil hij nu zo veel mogelijk tijd met zijn naasten doorbrengen, en niet de komende twintig jaar blijven racen op het hoogste niveau. “Er zijn nog zoveel dingen die ik wil doen in het leven, een beetje plezier maken en bijkletsen met mijn familie. Tegenwoordig belt mijn vader of moeder me soms en dan heb ik het druk, dan zeg ik dat ik ze later terugbel - maar ik weet ook dat er een dag komt dat ze me niet meer bellen omdat ze er dan niet meer zijn. Uiteindelijk is dat veel belangrijker dan al het succes hier. Het is geweldig, ik hou ervan, ik hou ervan om competitief te zijn, ik hou ervan om kampioenschappen te winnen, ik hou ervan om races te winnen, maar op een gegeven moment komt familie op de eerste plaats omdat mensen ouder worden - en je moet echt van die momenten genieten.”

