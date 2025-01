Of het team nou Visa Cash App RB, AlphaTauri of Toro Rosso heet; sinds het team op de grid staat, is er vaak kritiek geweest over de relatie met Red Bull Racing. Coureurs uit de opleiding van het Oostenrijkse team worden vaak gestald bij VCARB om Formule 1-ervaring op te doen voor ze een promotie naar Red Bull krijgen, maar rivalen bestempelen VCARB dikwijls als een 'B-team' - iets waar het team zelf alleen maar om kan lachen.

Sergio Pérez en Mark Webber zijn de enige Red Bull-coureurs in de afgelopen vijftien jaar die niet voorheen voor het zusterteam reden. Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Max Verstappen werden allemaal zo opgeleid bij Toro Rosso, en Vettel wist zelfs een Grand Prix te winnen, en het jaar boven Red Bull te eindigen in beide klassementen voor zijn promotie. Het is waar dat Red Bull eigenaar is van VCARB, maar de fabrieken van de teams staan duizenden kilometers uit elkaar - Red Bull in Milton Keynes, VCARB in Faenza. Zak Brown pleitte zlefs voor het verbannen van een "B-team" als VCARB na de Grand Prix van Singapore, toen Daniel Ricciardo, die ver buiten de punten reed, een late pitstop maakte en in de laatste ronde van zijn Formule 1-carrière de snelste ronde wegpikte van Lando Norris.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari en Haas werken nauwer samen

Dit was een serieuze beschuldiging aan het adres van VCARB, maar het team heeft er nooit al te veel van opgekeken. CEO Peter Bayer legt uit dat het simpelweg niet waar is, en dat als men naar een echt B-team zoekt, dat daar een ander voorbeeld van is in de Formule 1. "Eerlijk gezegd irriteren die uitspraken mij niet," zo vertelt de Oostenrijker bij PlanetF1, "want ik heb genoeg tijd bij de FIA doorgebracht om te weten hoe de andere teams samenwerken. Ik heb het al eens gezegd en kan het nog eens zeggen: ik weet zeker dat Ferrari en Haas nauwer samenwerken dan Red Bull met ons. Maar als je even een stapje terug doet en naar de feedback van onze coureurs en engineers luistert, dan zul je merken dat het een andere auto is. Het is niet gewoonweg een kopie. Anders zouden we niet staan waar we nu staan."

Je wordt niet sneller van een ophanging

VCARB krijgt elk jaar, bijna als een soort traditie, de ophanging van Red Bull in de tweede seizoenshelft, en ook dit jaar was het niet anders. Volgens Bayer is dit niet problematisch, gezien de onderdelen die worden gedeeld tussen teams niet de onderdelen zijn die het verschil maken. "Er is niks veranderd omdat ik denk dat iedereen diep van binnen weet dat je niet sneller wordt als je een ophanging of versnellingsbak deelt. Het stelt de kleinere teams in feite in staat om zich op andere zaken te richten als het gaat om waar je je tijd, geld en ontwikkeling aan besteedt."

Gerelateerd