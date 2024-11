Sky Sports-commentator en voormalig coureur Martin Brundle ontkent dat er sprake is van partijdigheid ten faveure van Britse coureurs van zijn werkgever. Sky en andere Britse publicaties worden ervan beschuldigd, onder andere door Max Verstappen, dat de verslaggeving van de Britse media niet altijd objectief is als het een landgenoot betreft.

Verstappen sneerde na zijn overwinning van de Grand Prix van São Paulo: "Ik stel op prijs dat jullie hier zijn, maar ik zie geen Britse pers. Moesten ze allemaal rennen naar het vliegveld, of wisten ze niet waar de persconferentie plaatsvindt?" Adrian Newey, die zelf Engels is, meende eerder in dit jaar ook dat voornamelijk de verslaggeving van Sky "vrij nationalistisch" is en dat de zender veel invloed heeft, een stelling waar Verstappen mee instemde. Sinds het moment van Verstappen tijdens de persconferentie op Interlagos hebben veel leden van de Britse pers gereageerd op de uitspraak, waaronder nu de veteraan Brundle, die al bijna drie decennia achter de microfoon zit.

We zijn behoorlijk evenwichtig

Brundle zit bijna elk raceweekend naast commentator David Croft, en is de man die elk incident tijdens races analyseert en vaak zijn mening moet uiten. De voormalig Formule 1-coureur vindt echter niet dat hij, of zijn collega's bij Sky, opzettelijk subjectief zijn wanneer ze incidenten of races analyseren. “Nee, ik denk het niet,” antwoordde Brundle op de vraag op de Sky F1 Podcast of Britse coureurs extra worden belicht. "Ik bedoel, ik ben een Brit. Ik ben een voormalig Brits Formule 1-coureur en we zenden voornamelijk uit naar een Britse omroep. Anderen nemen ons signaal de hele wereld over. Dus, doen we het? "Als ik naar de Olympische Spelen kijk of naar het WK voetbal of het EK voetbal, zijn de commentatoren natuurlijk fervent voorstander van het land waar ze vandaan komen. Ik denk niet dat wij dat doen. Ik denk graag dat we behoorlijk evenwichtig zijn. Dat denk ik echt."

Duizend positieve dingen en één negatieve opmerking

Brundle vertelt verder dat het zijn van een expert of commentator een lastige baan kan zijn, gezien het nooit gebeurt dat iedereen het met je eens is. “En eigenlijk krijgen we van bijna iedereen de wind van voren," zo vertelt hij verder. "Wat ik in deze 27, 28 jaar heb geleerd is dat je duizend positieve dingen over iemand kunt zeggen en één negatieve opmerking, en dat die opmerking dan aankomt bij die persoon via fans of hun familie en vrienden vertellen het hen. En soms krijg ik een paar koele, zijdelingse blikken. Niemand komt ooit naar je toe en zegt: 'Heel erg bedankt voor wat je over ons hebt gezegd.'”