Adrian Newey heeft bij Red Bull Racing met fantastische coureurs samengewerkt, al heeft hij het gevoel dat mannen als Sebastian Vettel en Max Verstappen niet de waardering krijgen die ze verdienen. Volgens de Brit ligt hier een belangrijke rol in weggelegd in de Britse media.

Na het nieuws van deze week en maandenlange speculatie is het eindelijk bekend: Newey gaat aan de slag van Aston Martin. Dat grote nieuws werd op dinsdag aan het begin van de middag bekendgemaakt vanuit het Aston Martin-hoofdkwartier. Tijdens een speciale persconferentie verscheen de Red Bull-legende in beeld als zijnde nieuwe Managing Technical Partner. Vanaf 1 maart 2025 gaat hij voor Aston Martin aan de slag en dus komt eindelijk zijn gedroomde samenwerking met Fernando Alonso tot stand. Iets waar hij in het verleden al openlijk over sprak. In eerdere uitspraken sprak Newey namelijk niet onder stoelen of banken dat hij er ergens wel van baalt dat hij nog nooit met Lewis Hamilton of Alonso heeft samengewerkt.

Artikel gaat verder onder video

Demonisering

Natuurlijk heeft hij in zijn tijd bij Red Bull Racing ook met de nodige toppers samengewerkt, waarbij natuurlijk met namen heren als Sebastian Vettel en Max Verstappen al snel komen bovendrijven. Samen met de twee topcoureurs won de ontwerper meerdere kampioenschappen, al heeft hij het gevoel dat beide rijders wereldwijd nooit zo gewaardeerd zijn als dat ze zouden moeten worden: "Ik heb het gevoel dat mensen vanaf de buitenkant nooit Max volledig waarderen en begrijpen. Hetzelfde gebeurde bij Sebastian. Dit heeft te maken met het demoniseren waar ze allebei soms last van hebben gehad en wat naar mijn idee ook oneerlijk is geweest", stelt Newey in gesprek met de High Performance-podcast.

Schuld bij Sky Sports

De schuld van die zogenoemde demonisering, ligt volgens de Britse Newey opvallend genoeg in de media uit zijn thuisland. "Ik denk dat dat een beetje te maken heeft met de Britse media als ik heel eerlijk ben. Sky heeft een hele grote invloed over de hele wereld. Hun kijkers zijn heel internationaal, terwijl de manier van verslaggeving juist vrij nationalistisch is, als ik dat mag zeggen. Dat kan zo zijn invloed hebben. Het is een ding dat tegenwoordig in de journalistiek gebruikelijk is, namelijk om mensen op een voetstuk te plaatsen of ze neer te halen", zo besluit Newey zijn strenge woorden over de media.

Gerelateerd