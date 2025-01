Red Bull deelt goed nieuws over windtunnel, 'Teams zien foefje bij fictief team Apex GP' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam het tragische nieuws dat Nederlands bekendste Formule 1-fotograaf, Peter van Egmond donderdag is overleden. Wat betreft het Formule 1-nieuws liet Red Bull Racing juist weten dat het met de bouw van de windtunnel flinke stappen maakt en zelfs voorloopt op de planning en teams hebben een techniek bij het fictieve Apex GP gezien en overwegen om dit zelf ook te implementeren. Dit is de GPFans Recap van 3 januari.

Brown uit kritiek richting Red Bull: "Dat is het laatste wat je moet doen"

Zak Brown heeft kritiek geuit richting Red Bull Racing en neemt het juist op voor Max Verstappen. De CEO van McLaren, de regerend constructeurskampioen in de Formule 1, legt uit waarom transparantie en communicatie belangrijk zijn in aanloop naar een Grand Prix. Lezen wat Brown precies te zeggen heeft? Klik hier!

Aerodynamische afdeling Racing Bulls verhuist naar Red Bull-campus: "Het is een gamechanger"

De aerodynamische afdeling van Racing Bulls, het team dat we tot vorig jaar kenden als VCARB (of voluit Visa Cash App RB), is verhuisd ter voorbereiding op het aankomende F1-seizoen. Het zusterteam van Red Bull Racing heeft Bicester verlaten en is op de campus in Milton Keynes ingetrokken. Alles lezen over de verhuizing van het zusterteam van Red Bull Racing? Klik hier!

Peter van Egmond, Grand Prix van Mexico (2023)

Formule 1-fotograaf Peter van Egmond overleden op 68-jarige leeftijd

Nederlands bekendste Formule 1-fotograaf Peter van Egmond is afgelopen donderdag op 68-jarige leeftijd overleden. Van Egmond was al een tijdje ziek en heeft uiteindelijk de strijd tegen kanker verloren. Alles lezen over het overlijden van Van Egmond? Klik hier!

'F1-teams overwegen techniek van fictief team Apex GP over te nemen'

Een innovatie van het fictieve Formule 1-team Apex GP heeft de interesse gewekt van de Formule 1-teams, zo meldt PlanetF1. Het team van acteur Brad Pitt had namelijk een elektrische bediening om de wagens tijdens een pitstopoefening op de plek te krijgen en dat zou weer efficiënter zijn dan hoe de huidige teams het aanpakken. Lezen hoe het precies werkt? Klik hier!

Red Bull loopt drie maanden voor op schema bij bouw nieuwe windtunnel

De bouw van de gloednieuwe windtunnel van Red Bull Racing verloopt voorspoedig en loopt volgens technisch directeur Pierre Waché zelfs drie maanden voor op het schema. De Fransman wijst naar een opleverdatum in 2026 en verwacht ook direct met de wagen van dat seizoen aan de slag te kunnen in de nieuwe tunnel. De uitleg van de technisch directeur van Red Bull Racing lezen? Klik hier!

