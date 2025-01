Zak Brown heeft kritiek geuit richting Red Bull Racing en neemt het juist op voor Max Verstappen. De CEO van McLaren, de regerend constructeurskampioen in de Formule 1, legt uit waarom transparantie en communicatie belangrijk zijn in aanloop naar een Grand Prix.

Verstappen schreef in 2024 een vierde achtereenvolgende wereldtitel op zijn naam tijdens de Grand Prix van Las Vegas. Omdat Lando Norris niet meer voor het kampioenschap kon vechten, besloot hij in de Sprint in Qatar de zege op te geven aan ploegmaatje Oscar Piastri als bedankje voor de teamorder tijdens de verkorte wedstrijd in Brazilië. Het was een scenario waar McLaren al rekening mee had gehouden. Brown prijst de communicatie binnen zijn eigen team en bekritiseert die van Red Bull. Hij wijst daarbij naar de Grand Prix van São Paulo in 2022, toen Verstappen werd gevraagd aan de kant te gaan voor Sergio Pérez om de Mexicaan te helpen de tweede plek bij de coureurs te veroveren ten opzichte van Charles Leclerc. Verstappen werd kwaad en besloot zich niet aan de teamorder te houden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alonso met Zak Brown gespot in legendarische McLarens

Verschillende scenario's bespreken

"Ik denk dat je in de autosport door data tot beslissingen moet komen, maar je moet ook op je instinct kunnen vertrouwen, want data is niet alles", vertelde Brown in de High Performance-podcast. "Je kan data op verschillende manieren interpreteren en ernaar kijken, dus het draait allemaal om transparantie en communicatie. Wanneer wij beslissingen nemen, doen we dat samen met de coureurs. Natuurlijk praten we erover en zeggen we wat we denken, maar we zitten ook samen met Oscar en Lando. Lando wilde niet een [Grand Prix]-overwinning cadeau krijgen, maar bij sprintraces mochten we dat vergeten. Oscar gaf aan best van plek te willen wisselen, tenzij het zou gaan om een overwinning of een podium. Op die manier bespreek je verschillende scenario's."

OOK INTERESSANT: Piastri: 'Ik heb de ingrediënten om wereldkampioen te worden'

Kritiek op Red Bull

"Het belangrijkste is dat het van tevoren besproken moet zijn, zodat wanneer je een plan uitvoert in de race, dat er dan niet nog een keer over gediscussieerd hoeft te worden", vervolgde de Amerikaan. "Ik wil Red Bull niet bekritiseren, omdat ze een ongelooflijk team zijn en meer kampioenschappen hebben gewonnen dan ik met McLaren, maar als je kijkt naar Brazilië, toen ze via de boardradio tegen Max zeiden: 'Hé, laat Sergio er voorbij'. En Max riep: 'Nee, absoluut niet!' Van mijn oogpunt leek het erop dat het niet van tevoren besproken was. Het laatste wat je met nog twee ronden te gaan moet doen, is tegen een Grand Prix-coureur iets zeggen wat niet van tevoren besproken is."

Gerelateerd