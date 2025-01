McLaren-coureur Oscar Piastri denkt dat hij alle ingrediënten heeft om een wereldkampioen te worden, en dat het nu simpelweg aan hem zelf ligt om hier werk van te maken. Piastri won twee Grands Prix en twee sprintraces in 2024 en hielp zijn team McLaren om het constructeurskampioenschap voor het eerst sinds 1998 weer te winnen.

Piastri, net als Lando Norris, had nooit een Grand Prix gewonnen voorafgaand aan 2024. De Australiër reed slechts zijn tweede seizoen in Formule 1, maar liet met vlagen zien waarom hij al jaren wordt gezien als een van de grootste talenten in motorsport. Voor zijn promotie naar F1 was Piastri al kampioen Formule 3 en Formule 2, maar toch moest hij een jaar extra wachten om te promoveren naar de koningsklasse, een jaar waarin hij op een opmerkelijke manier de overstap van Alpine naar McLaren maakte, en daar Daniel Ricciardo opvolgde. Norris is nog steeds heer en meester op gebied van kwalificatie, maar Piastri heeft met vlagen laten zien dat hij op het gebied van racen zijn Britse teamgenoot kan verschalken.

Artikel gaat verder onder video

De ingrediënten

De 23-jarige coureur pakte zijn eerste zege in Hongarije, en kort erna was hij ook in Azerbeidzjan de snelste na een indrukwekkende inhaalactie op Charles Leclerc. Piastri werd door Motorsport.com gevraagd of hij zichzelf ziet als een kanshebber op de titel in 2025, ondanks alle competitie. “Ik denk het wel ja. Ik heb nog wel het een en ander te leren en te verbeteren. Maar ik heb het gevoel dat ik nu in een fase kom waarin ik op bepaalde dagen het gevoel heb dat ik bijna alle ingrediënten heb die ik nodig heb. Ik zet ze alleen niet zo vaak in als ik zou willen en ik heb het gevoel dat ik vorig jaar niet alle ingrediënten had die ik nodig had. Ik had er wel een paar, maar ik miste er nog een paar."

Blootgesteld aan tekortkomingen

Piastri legde ook uit dat hij zich nu in een situatie bevindt waar elke tekortkoming kan worden afgestraft, iets wat minder opvalt als je in het middenveld rijdt in plaats van vooraan. De Australiër voelt zich wel completer dan ooit. “Ik heb het gevoel dat ik dit jaar, als ik ze niet allemaal heb, er wel veel meer heb - en of het nu gaat om race pace, kwalificatie, racen tegen andere mensen, ik heb het gevoel dat ik daar goede momenten van heb laten zien, of zelfs op sommige van die gebieden. Over het algemeen ben ik gewoon erg tevreden. Ik denk dat het gewoon nodig is om alles wat meer op elkaar af te stemmen. Dus nu je vooraan staat, word je meer blootgesteld aan alles wat je niet perfect kunt dan wanneer je wat verder naar achteren in het peloton zit. Maar ik heb het gevoel dat ik alle tools heb die ik nodig heb. Ik moet ze alleen altijd kunnen inzetten.”

Gerelateerd