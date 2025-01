Nederlands bekendste Formule 1-fotograaf Peter van Egmond is afgelopen donderdag op 68-jarige leeftijd overleden. Van Egmond was al een tijdje ziek en heeft uiteindelijk de strijd tegen kanker verloren.

Van Egmond startte met zijn kiekjes op Circuit Zandvoort in 1984. Het jaar erop zou hij één van zijn meest bekende foto's schieten, namelijk die van Niki Lauda en Alain Prost die strijdend door het Scheivlak reden. Daarna zou Van Egmond jarenlang een onderdeel worden van de Formule 1-paddock en heeft hij ongeveer 550 races als fotograaf doorgebracht. Niet alleen was hij zelfstandig fotograaf, zo werd hij ook ingehuurd door diverse teams, waaronder Red Bull Racing. De laatste race die Van Egmond bezocht was de Grand Prix van Brazilië, die Max Verstappen vanaf P17 wist te winnen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner en Verstappen vol lof over ongeneeslijk zieke F1-fotograaf Van Egmond

Ongeneeslijk ziek

Na de wedstrijd in Brazilië kreeg Van Egmond slecht nieuws te verwerken, want hij kreeg te horen dat hij was uitbehandeld. Begin december was Van Egmond nog aanwezig bij Viaplay en daar hadden Red Bull-teambaas Christian Horner, maar ook Verstappen nog mooie worden over voor de fotograaf. Van Egmond is uiteindelijk 68 jaar geworden.

Max Verstappen over zijn band met zijn teamgenoot, de ‘technical photographer’ van Red Bull, Peter van Egmond. ❤️



𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗣𝗿𝗶𝘅 𝘃𝗮𝗻 𝗔𝗯𝘂 𝗗𝗵𝗮𝗯𝗶 🇦🇪↯

📺 Shakedown

⏰ Nu te zien#F1 #Formula1 #AbuDhabiGP #MaxVerstappen pic.twitter.com/rUoBzhdXmY — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 6, 2024

Gerelateerd