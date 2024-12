Peter van Egmond (68) is ongeneeslijk ziek, zo heeft hij afgelopen week laten weten bij Viaplay. De Nederlandse Formule 1-fotograaf maakte jarenlang foto's in de paddock en was ook onderdeel van het team van Red Bull Racing. Christian Horner en Max Verstappen spraken dan ook warme woorden voor Van Egmond, die kampt met uitgezaaide kanker.

Van Egmond maakt al sinds de jaren '80 foto's van de Formule 1. Hij is een vaste waarde in de paddock en sinds enkele jaren maakt hij ook onderdeel uit van het team van Red Bull Racing. Van Egmond stond met zijn camera dan ook op de eerste rij toen Verstappen zijn wereldkampioenschappen veroverde. Het noodlot sloeg echter toe aan het begin van dit jaar. Van Egmond kreeg te horen dat hij kanker heeft. "Ik ben in februari naar de huisarts gegaan omdat ik dacht: er kloppen een paar dingen in mijn lijf niet. Na diverse onderzoeken bleek dat ik een tumor van acht centimeter op mijn nier had", zo zei hij. De Grand Prix van Brazilië was de laatste race die Van Egmond als fotograaf heeft bijgewoond.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen vanuit Abu Dhabi vol lof over Van Egmond

Inmiddels heeft Van Egmond te horen gekregen dat de kanker is uitgezaaid en dat hij medisch uitbehandeld is. Een enorme klap. Verstappen en Horner, die beiden veel hebben opgetrokken met de Nederlandse fotograaf, spraken in Abu Dhabi dan ook warme woorden. "Ik ken Peter natuurlijk al heel lang, hij doet het natuurlijk al sinds mijn vader nog rondreed", zo laat Verstappen bij Viaplay weten. "Dus als klein jongetje in de paddock zag ik Peter al rondlopen. Vervolgens zagen we elkaar een paar jaar niet zo heel veel, omdat hij druk was in de Formule 1 en ik druk met karten. Maar toen ik in de Formule 1 kwam, zag ik Peter weer foto's maken. En uiteindelijk kwam hij ook bij het team aan boord en daar zijn natuurlijk mooie momenten uit voortgekomen. Van race-overwinningen tot kampioenschappen samen."

De laatste race van Van Egmond, in Brazilië, was er eentje die voor altijd bijzonder zal blijven, zegt Verstappen. "Waar ik nog het meest trots op ben, en ook blij om ben, is dat Peter er dit jaar bij was in Brazilië. Dat was echt een race die ik zelf nooit zal vergeten. Ik ben heel blij dat Peter daar naartoe is gekomen."

Peter van Egmond tijdens de Grand Prix van Mexico '23

Horner looft "fantastisch persoon" van Egmond

Ook Red Bull-teambaas Horner is vol lof over Van Egmond. "Ik ken Peter al van voordat ik in de Formule 1 kwam. Hij was er altijd en had altijd een lach op zijn gezicht. Zelfs voordat ik bij Red Bull kwam, zei hij altijd hallo en nam hij altijd de tijd. Sinds Max bij het team kwam en hij onderdeel van het team werd, maakt hij belangrijke foto's voor ons en over de jaren heeft hij geweldig werk geleverd. Maar hij is niet alleen een enorm getalenteerde fotograaf, hij is ook een prachtig persoon, door zijn vriendschap, zijn passie en gewoon de man die hij is. Het is een voorrecht om hem te kennen", aldus de Britse teamchef.

Horner hoopt dat Van Egmond ondanks zijn diagnose niet opgeeft. "Al dit hier [in de Formule 1-paddock, red.] is irrelevant in het leven. Het gaat uiteindelijk om je gezondheid. Peter, je moet blijven vechten. Bedankt voor alles wat je voor ons team hebt gedaan en geef niet op. We willen je volgend jaar terugzien in de paddock. Je bent niet alleen een populair figuur binnen ons team maar in de gehele paddock. Je bent een fantastisch persoon en een inspiratie voor ons allemaal."

Gerelateerd