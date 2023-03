Pérez wint voor Verstappen in Saoedi-Arabië, FIA annuleert straf Alonso | GPFans Recap

Jeen Grievink

In onze nieuwste GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest spraakmakende onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen slechts twee minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag stond uiteraard volledig in het teken van de Grand Prix van Saoedi-Arabië, die plaatsvond op het Jeddah Corniche Circuit in Djedda. Verstappen moest de race - na een probleem in de kwalificatie op zaterdag - vanaf de vijftiende plek aanvangen, maar de regerend wereldkampioen vocht zich naar voren en finishte uiteindelijk als tweede. Sergio Pérez won de race, maar zag wel hoe Verstappen zijn extra WK-punt voor de snelste raceronde afpakte. Fernando Alonso finishte als derde, maar werd gestraft door de FIA, waardoor hij terugzakte naar plek vier. Deze straf werd vervolgens weer teruggedraaid, waardoor de Spanjaard tóch zijn 100ste podium uit zijn carrière kon vieren. Dit en meer lees je hieronder in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Pérez wint Grand Prix van Saoedi-Arabië, Verstappen knokt zich terug naar P2

Pérez vertrok vanaf pole position en nam deze positie ook mee richting de eindstreep: hij won de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Op de tweede plaats finishte Verstappen, die als vijftiende aan de wedstrijd was begonnen. De derde podiumplek was er uiteindelijk tóch voor Alonso, die na wat getouwtrek met de FIA zijn plek in ere hersteld zag worden. Nyck de Vries, de tweede Nederlander op de grid, finishte in Djedda als veertiende, nadat hij als achttiende was gestart. Een mindere race was er voor Lance Stroll en Alexander Albon: zij vielen uit met een probleem aan de auto. Hele artikel lezen? Klik hier!

Wisselende reacties na 'saaie' GP Saoedi-Arabië: "Hebben Latifi nodig"

Sergio Pérez heeft de Grand Prix van Saoedi-Arabië op zijn naam geschreven, terwijl Max Verstappen zijn vijftiende startplaats omzette in een tweede trede op het podium. Een knappe prestatie van het Red Bull Racing-duo, maar op social media had men op meer spektakel gehoopt. De race in Djedda werd niet zo'n zelfde spektakelstuk als dat we de afgelopen twee jaar hebben gezien. Er waren maar weinig intense gevechten en ook de strijd voorin was niet bijzonder spannend. Het leverde dan ook de nodige reacties op. Hele artikel lezen? Klik hier!

Verstappen en Pérez hebben bijzonder gesprek in cooldown room: "Ja, de laatste ronde"

Max Verstappen wist in de laatste ronde tóch nog de snelste raceronde afhandig te maken van teamgenoot Sergio Pérez, nadat beide heren te horen kregen om dezelfde rondetijden te handhaven. De Nederlander gaf echter geen gehoor en dat zorgde voor een bijzonder moment in de cooldown room, waar de coureurs zich na afloop van de race melden. "Pakte jij de snelste raceronde op het einde?", vroeg Pérez aan zijn teamgenoot. "Ja, in de laatste ronde", klonk het antwoord van Verstappen. Het gezicht van de Mexicaan sprak boekdelen. Hele artikel lezen? Klik hier!

Hamilton kan weinig met podium Russell: "Dat heeft niks met mij te maken"

Lewis Hamilton wist zondag tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië niet verder te komen dan de vijfde stek. De Britse coureur zag uiteindelijk hoe teamgenoot George Russell door de tijdstraf van Fernando Alonso wél naar het podium mocht. Later werd de straf voor Alonso weer teruggedraaid, maar alsnog finishte Russell voor zijn meer ervaren teamgenoot. De reactie van Hamilton op de prestatie van Russell sprak boekdelen. "Dat heeft niks met mij te maken", verzuchtte Hamilton. Hele artikel lezen? Klik hier!

FIA draait straf terug: Fernando Alonso toch op podium in Saoedi-Arabië

Fernando Alonso mocht uiteindelijk tóch zijn 100ste podium in ontvangst nemen. De FIA heeft zijn straf voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië teruggedraaid, nadat Aston Martin een goed onderbouwd protest indiende. Hierdoor krijgt Alonso zijn derde plaats in de eindklassering terug. Een bittere pil voor George Russell, die hierdoor zijn podiumplek weer moest inleveren. "Wij zijn van mening dat onze oorspronkelijke beslissing om een straf op te leggen aan auto 14 moet worden teruggedraaid en dat hebben we dan ook gedaan", zo valt te lezen in het officiële document van de FIA. Hele artikel lezen? Klik hier!

Dit is de stand in het WK na de Grand Prix van Saoedi-Arabië

Max Verstappen stond voor een grote uitdaging in Saoedi-Arabië, maar heeft ondanks zijn vijftiende starttijd tóch de leiding in het wereldkampioenschap weten te behouden. De Nederlander finishte weliswaar achter teamgenoot Sergio Pérez als tweede, maar doordat Verstappen het extra WK-punt voor de snelste raceronde wist te pakken, blijft hij toch aan de leiding in het kampioenschap. Het verschil tussen de beide Red Bull-coureurs is één punt in het voordeel van Verstappen. Hele artikel lezen? Klik hier!