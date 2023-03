Jeen Grievink

Fernando Alonso mag tóch zijn 100ste podium in ontvangst nemen. De FIA heeft zijn straf voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië teruggedraaid. Hierdoor krijgt de Aston Martin-coureur zijn derde plaats in de eindklassering terug. Een bittere pil voor George Russell, die hierdoor zijn podiumplek weer moet inleveren.

Alonso kreeg een vijf seconden tijdstraf nadat hij niet juist gepositioneerd stond bij de start voor de race. Het team van Aston Martin besloot deze straf in te lossen tijdens een pitstop onder de safety car voor Lance Stroll. Volgens de stewards werd de straf niet juist ingelost en daarom kreeg Alonso na de wedstrijd nog een extra tijdstraf van tien seconden. Hierdoor viel hij terug tot de vierde plek en mocht Russell zijn podiumplaats innemen. Aston Martin was van mening dat de straf goed werd ingelost tijdens de pitstop en tekende bezwaar aan bij de FIA. En met succes, zo blijkt nu.

Aston Martin dient onderbouwd protest in bij FIA

Aston Martin diende niet alleen een protest in, maar kwam ook met ondersteunend videomateriaal om haar standpunt kracht bij te zetten. Nadat de stewards dit materiaal hadden bekeken en een gesprek hadden gevoerd met de vertegenwoordiger van Aston Martin, kwamen ze tot de conclusie dat ze onjuist hebben gehandeld. De extra tijdstraf van tien seconden bleek toch niet terecht en wordt nu ingetrokken. "Wij zijn van mening dat onze oorspronkelijke beslissing om een straf op te leggen aan auto 14 moet worden teruggedraaid en dat hebben we dan ook gedaan", zo valt te lezen in het officiële document van de FIA.

Alonso tóch weer op podium, Russell terug naar P4

Door het terugdraaien van de straf, is Alonso nu toch weer terug op het podium geplaatst. Hij kan zodoende toch nog zijn 100ste podiumplek vieren. Anderzijds is de beslissing van de FIA een bittere pil voor Russell, die heel even in de veronderstelling leefde dat de derde plek definitief voor hem was weggelegd. De coureur van Mercedes schoof dan ook aan bij de persconferentie voor de top drie na afloop van de race, maar komt nu alsnog van een koude kermis thuis.