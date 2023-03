Dit is de stand in het coureurskampioenschap na de Grand Prix van Saoedi-Arabië

Jan Bolscher

Zondag 19 maart 2023 20:41

Max Verstappen stond voor een grote uitdaging in Saoedi-Arabië, maar heeft ondanks zijn vijftiende starttijd tóch de leiding in het wereldkampioenschap weten te behouden. Red Bull Racing-teammaat Sergio Pérez volgt op één punt.

Verstappen kwalificeerde zich als vijftiende voor de tweede race van het Formule 1-seizoen 2023, nadat hij eerder zijn waterloo vond in Q2 vanwege een gebroken aandrijfas. De Nederlander verreed echter een uitstekende inhaalrace op het Jeddah Corniche Circuit waarbij een safety car-periode zeer gunstig voor hem uitviel, waardoor hij uiteindelijk als tweede over de streep kwam. In de allerlaatste ronde snoepte hij daarnaast het extra punt voor de snelste raceronde weg bij Pérez, waardoor Verstappen met één punt voorsprong de leiding in het wereldkampioenschap heeft behouden. Bekijk de volledige tussenstand hieronder.

1. Max Verstappen - Red Bull Racing: 44

2. Sergio Pérez - Red Bull Racing: 43

3. Fernando Alonso - Aston Martin: 30

4. Carlos Sainz - Ferrari: 20

5. Lewis Hamilton - Mercedes: 20

6. George Russell - Mercedes: 18

7. Lance Stroll - Aston Martin: 8

8. Charles Leclerc - Ferrari: 6

9. Pierre Gasly - Alpine: 4

10. Esteban Ocon - Alpine: 4

11. Valtteri Bottas - Alfa Romeo: 4

12. Kevin Magnussen - Haas: 1

13. Alexander Albon - Williams: 1

14. Yuki Tsunoda - AlphaTauri: 0

15. Nico Hülkenberg - Haas: 0

16. Logan Sargeant - Williams: 0

17. Zhou Guanyu: Alfa Romeo: 0

18. Nyck de Vries: AlphaTauri: 0

19. Oscar Piastri - McLaren: 0

20. Lando Norris - McLaren: 0