Brian Van Hinthum

Zondag 19 maart 2023 21:39

Lewis Hamilton wist zondag tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië niet verder te komen dan de vijfde stek. De Britse coureur zag uiteindelijk hoe teamgenoot George Russell door de tijdstraf van Fernando Alonso wél naar het podium mocht. Zijn reactie op dat nieuws spreekt boekdelen.

De tweede race van het seizoen werd opnieuw niet wat Hamilton ervan gehoopt had. De zevenvoudig wereldkampioen begon op de harde band, had het moeilijk in die stint en uiteindelijk op de mediums wist hij teamgenoot Russell ook niet het vuur aan de schenen te leggen. Dat terwijl Russell op dat moment juist op de harde band aan het rijden was. De jongere van het tweetal wist Hamilton achter zich te houden en leek het aanvankelijk met een vierde stek te moeten doen.

Hamilton aangeslagen

Hamilton blikt na afloop van de race kort terug op zijn avond in Djedda en de 38-jairge Brit zag er zichtbaar aangeslagen uit. "Ik had het lastig op de harde band, de set-up was verkeerd dit weekend. Op de mediums had ik een veel betere pace", blikt hij even kort terug. Uiteindelijk kreeg Alonso nog na de podiumceremonie een tien seconden tijdstraf aan zijn broek, waardoor zijn honderdste podium in de Formule 1 in rook opging. Als gevolg daarvan mocht Hamilton zijn teamgenoot naar het podium en krijgt hij de vraag wat hij denkt over het podium van zijn teammaat. "Dat heeft niks met mij te maken", verzucht Hamilton. "Maar ja, het is goed voor het team", voegt hij vervolgens nog toe.