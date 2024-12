Sergio Pérez zette in juni zijn krabbel onder een tweejarige contractverlenging, maar volgens bronnen van ESPN, had Red Bull Racing al snel spijt van de nieuwe overeenkomst. Naar verluidt moest het Oostenrijkse team flink in de buidel tasten om van 'Checo' af te komen en het medium onthult dan ook een harde onderhandeling van het management van de Mexicaan.

In aanloop naar het 2024-seizoen stond de positie van Pérez bij Red Bull al onder een vergrootglas. Hoewel 'Checo' het 2023-seizoen als vicekampioen wist af te sluiten en daarmee de allereerste één-twee van Red Bull Racing wist te laten noteren, waren de prestaties in de tweede helft van het seizoen al twijfelachtig. In de openingsfase van het 2024-seizoen kon Pérez echter nog wel mee met teamgenoot Verstappen en was hij veelvuldig op het podium terug te vinden. Na de race in China was dat echter voorbij en ondanks dat de resultaten niet verbeterden, bood Red Bull hem na het weekend in Monaco een nieuw contract aan. De gedachten was dat de druk hiermee van de ketel zou zijn, maar de resultaten werden niet beter. Woensdag werd bekend dat Pérez afscheid neemt als teamgenoot van Verstappen en dat Liam Lawson komend seizoen het zitje gaat invullen van de Mexicaan.

Manager Pérez speelde hoog spel; Red Bull had achteraf spijt

Het besluit dat woensdag werd genomen kwam niet uit de lucht vallen. Er waren dit seizoen namelijk al een aantal momenten waarop de exit van Pérez in de lucht hing. In eerste instantie dacht men dat Pérez de zomerstop niet zou halen en daarna leek de Grand Prix van Mexico-Stad het laatste kunstje van Pérez te gaan worden. Het medium meldt dan ook dat er achter de schermen flink wat spijt was over de contractverlenging van de Mexicaan. Daarnaast voerde de manager van Pérez, Julian Jakobi, volgens ESPN een stevige onderhandeling bij het opstellen van de nieuwe overeenkomst. Daarin zou, naar verluidt, ook de prestatieclausule zijn geschrapt en daarom moest er worden onderhandeld over een afkoopsom.

Horner legt verlenging uit

Teambaas Christian Horner gaf woensdagavond bij Sky Sports F1 tekst en uitleg de contractverlenging van eerder dit seizoen. "Op het moment dat zijn handtekening werd gezet, had hij vier podiums gepakt in vijf races. Het was daarom een logische verlenging, maar het was ook om af te komen van de speculaties waar al eigenlijk teveel van waren", zo verklaarde de teambaas.

