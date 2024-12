Volgens Johnny Herbert was het afscheid van Sergio Pérez onvermijdelijk en de Brit wijst dan ook naar een gebroken coureur die in zijn tijd bij Red Bull Racing is 'vernietigd' door viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

Woensdag werd bekend dat de wegen van Pérez en Red Bull Racing, wat betreft het zitje naast Verstappen, gaan scheiden. De Mexicaan is niet ontslagen en volgens de teambaas komt het vertrek zelfs uit eigen beweging. 'Checo' was sinds 2021 de teamgenoot van Verstappen en nam het plekje over dat Alexander Albon en Pierre Gasly in de seizoenen ervoor niet konden vasthouden. Toch was het vooral Verstappen die bij het Oostenrijkse team kwam bovendrijven en hoewel Pérez vijf zeges wist te pakken in de kleuren van het team, was hij nooit een echte bedreiging voor zijn Nederlandse teamgenoot.

Herbert: 'Pérez heeft het gezicht van een gebroken man'

In 2024 begon het seizoen nog prima voor 'Checo' die in het kielzog van Verstappen naar het podium kon rijden. Desondanks waren de onderlinge verschillen wel groot en in gesprek met Plejmo legt Herbert uit dat Pérez zich simpelweg niet meer kon herpakken. "Voor mij is er als coureur een moment waarop je ergens heen moet gaan om opnieuw op te starten en jezelf te herpakken. Als je nu naar zijn gezicht kijkt, zie je een gebroken man, verpletterd en vernietigd door wat Max [Verstappen] elke race in de Red Bull doet", zo verklaart de Engelsman die ook als steward van de FIA fungeert.

Racecarrière Pérez ook voorbij?

De zitjes in de Formule 1 zijn inmiddels ingevuld, dus voor Pérez is een voorlopig afscheid aan de orde. Toch kan 'Checo' wellicht in de toekomst uitkomen in een andere klasse, om op die manier zijn carrière nog wat glans te geven. "Hij moet tegen zichzelf zeggen: ‘Ik heb mijn tijd gehad, mijn kans gehad. Voor mijn eigen geestelijke gezondheid en zelfvertrouwen moet ik ergens anders heen.’ Ik weet alleen niet zeker waar dat zou kunnen zijn. Er is nauwelijks iets beschikbaar", aldus Herbert.

