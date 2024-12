Nu bekend is dat Sergio Pérez niet meer als teamgenoot van Max Verstappen door het leven gaat, rest de vraag nog wie de opvolger van 'Checo' bij Red Bull Racing gaat worden. In gesprek met Sky Sports F1 legt Christian Horner uit dat het tussen Liam Lawson en Yuki Tsunoda gaat en dat het team nu 'alle informatie heeft om de juiste beslissing te maken'.

Woensdag werd het slechts bewaarde geheim van de paddock dan wereldkundig gemaakt: Pérez vertrekt bij het Oostenrijkse team. Helemaal onverwachts was het natuurlijk niet, gezien de resultaten van de 34-jarige Mexicaan. Desondanks heeft het nog even geduurd voordat de trekker werd overgehaald en dat zou, naar verluidt, te maken hebben met de afkoopsoms. Pérez tekende namelijk in juni zijn contractverlenging, maar zal het tweede jaar van dat contract niet uitdienen als coureur van Red Bull Racing.

Horner bevestigt keuze tussen Lawson of Tsunoda

Op de vraag of er al een beslissing is genomen over het zitje dat Pérez achterlaat, reageert Horner: "We hebben alle informatie die we nodig hebben. Het komt in feite neer op een keuze tussen Yuki en Liam. Beiden hebben sterke referenties. We hebben Yuki onlangs getest tijdens de bandentest in Abu Dhabi, wat hem de kans gaf om met het engineeringteam samen te werken. Liam heeft dit jaar achter de schermen veel getest met ons en heeft erg goed gereden in de zes of zeven races die hij heeft gedaan." De teambaas verwacht dan ook binnen enkele dagen met nieuws te kunnen komen: "We hebben dus alle informatie en overwegen nu alles zorgvuldig, in overleg met het engineeringteam. We zullen binnen een paar dagen een conclusie trekken. Dus het wordt een beslissing gebaseerd op prestaties."

Red Bull gaat voor sterkste line-up

Van Tsunoda wordt vaak gezegd dat zijn banden met Honda een eventuele belemmering zouden vormen voor een promotie naar Red Bull Racing. Het Japanse merk zal namelijk vanaf 2026 Aston Martin voorzien van krachtbronnen. Horner laat doorschemeren dat dit echter geen rol speelt en dat het team puur kijkt naar het 2025-seizoen. "Het belangrijkste voor ons volgend jaar, wat waarschijnlijk het meest competitieve seizoen in de Formule 1 in vele jaren zal zijn, is dat we twee coureurs hebben die zo consistent mogelijk presteren. We krijgen een [Lewis] Hamilton en [Charles] Leclerc-lineup. We hebben al gezien waartoe [Lando] Norris en [Oscar] Piastri in staat zijn, en natuurlijk George Russell met een nieuwe teamgenoot in [Kimi] Antonelli. Het wordt een zeer spannende strijd volgend jaar. Over beslissingen die we nemen, houden we dit in gedachten: wat is de beste line-up die we kunnen samenstellen bij Oracle Red Bull Racing?", aldus de teambaas van Red Bull Racing.