Het mocht even duren, maar deze woensdagavond werd het nieuws dan eindelijk officieel: Sergio Pérez zal niet meer achter het stuur kruipen bij Red Bull Racing en Max Verstappen krijgt een nieuwe teamgenoot voor 2025. Teambaas Christian Horner legt uit hoe dit kan gebeuren, terwijl 'Checo' gewoon een contract had.

Pérez begon prima aan het F1-seizoen van 2024. Hij bezorgde Red Bull Racing één-tweefinishes in Bahrain, Saoedi-Arabië en Japan achter winnaar Verstappen. Tussendoor werd hij nog een keertje vijfde in Australië, terwijl Verstappen uitviel met een geëxplodeerde rem. In China eindigde 'Checo' weer op het podium, niet alleen in de Sprint maar ook in de Grand Prix. Er lag echter na de vierde plek in Miami geen enkel goed resultaat meer in het verschiet. Hij zou nog maar tien keer in de punten komen en nooit hoger dan de zesde positie. De Mexicaan viel ook nog eens vijf keer uit, twee keer toen hij nog enigzins kans maakte op een podium - in Azerbeidzjan en Qatar. Voor de Grand Prix van Canada had Red Bull aangekondigd dat Pérez een nieuw tweejarig contract had getekend, al liet Horner per ongeluk weten dat het ging om een één-plus-één-deal. Hoe kunnen ze hem dan nu wegsturen, als hij volgens het contract tot 2026 had mogen blijven?

Performanceclausules

"Ja, uiteraard", antwoordde Horner op de vraag van Sky Sports of Red Bull de contractverlenging had aangeboden in de hoop dat zijn zelfvertrouwen weer terug zou komen. "Op het moment dat zijn handtekening werd gezet, had hij vier podiums gepakt in vijf races." Pérez tekende dus eind april of begin mei al bij, terwijl de aankondiging begin juni kwam. "Het was daarom een logische verlenging, maar het was ook om af te komen van de speculaties waar al eigenlijk teveel van waren. En natuurlijk heeft ieder contract bepaalde performanceclausules met bepaalde criteria. Het [contract] maakte dus niet uit in de beslissing van Sergio om een sabbatical te nemen." Volgens de eisen in zijn contract, presteerde Pérez dus niet goed genoeg.

"Hij weet het niet zeker", vervolgde de teambaas over of Pérez wist waarom hij geen goede resultaten meer kon behalen. Het feit dat hij het niet wist zou een rol hebben gespeeld in de keuze van de coureur om weg te stappen. "Natuurlijk werd de window waarin de auto werkte, nauwer. Daar had hij het vergeleken met Max lastiger mee."

