Pirelli wil een nieuwe bandencompound introduceren voor het Formule 1-seizoen van 2025. De coureurs mochten van het zachtste rubber proeven tijdens de traditionele test op de dinsdag na de Grand Prix van Abu Dhabi. En het bandenslijtage blijkt hoog te liggen.

De koningsklasse van de autosport kreeg felle kritiek te verduren tijdens de Grand Prix van Monaco. De wedstrijd werd stilgelegd in de openingsronde door de enorme crash van Sergio Pérez, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg. Tijdens de rode vlag mogen de banden gewoon gewisseld worden en dus reed het hele veld de race uit op de allerzachtste compound (C5), de rode soft-band, zonder een 'echte' pitstop te hoeven doen, resulterend in wat de fans een van de saaiste F1-races ooit noemden. Pirelli wil daarom een nóg zachtere band (C6) creëren in de hoop dat strategie meer een rol gaat spelen op de stratencircuits.

Hoge bandenslijtage

"De C6 werkte prima voor sommige teams en voor sommigen zelfs iets dan de C5, maar voor anderen was het weer gelijk aan elkaar", vertelde Mario Isola, directeur van de motorsportafdeling van Pirelli, tegenover Autosport. "Het gevoel was dat het naar behoren werkte op het eerste gedeelte van het circuit, maar in de derde sector, waar je veel tractie nodig hebt, was de bandenslijtage hoog vanaf ronde één. Als we dat met de data kunnen bevestigen, dan betekent dat dat we goed moeten nadenken naar welke races we de C6 meenemen. Het idee was Monaco, Montreal, Singapore en Las Vegas, maar we moeten naar de data kijken evenals naar hoe de C5 het dit jaar deed, voordat we een beslissing nemen over 2025."

Update voor 2025

"Dat is nog moeilijk om te begrijpen, omdat de C6 maar een paar keer was getest", antwoordde Isola op de vraag of de slijtage erger was dan verwacht. "[De test in] Abu Dhabi was belangrijk voor ons om te begrijpen hoe zacht [de band] is en het lijkt erop dat het goed is voor een deel van de ronde, maar waarschijnlijk niet goed genoeg om de C6 mee te nemen naar Abu Dhabi." Naast de introductie van de C6 krijgt het huidige rubber een update voor 2025 met als doel onder andere het oververhitten te verminderen en consistentere gaten tussen de compounds creëren. "Ze reden in hogere temperaturen [tijdens de test vergeleken met de race], dus het feit dat het oververhitten niet anders was, is goed nieuws. Dat betekent namelijk dat als er in soortgelijke omstandigheden was gereden, dan was het minder geweest." De slijtage was tevens beter over de band verspreid en de gaten tussen de compounds lijken meer gelijkgetrokken, volgens Isola.

