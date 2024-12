Internationale media unaniem: 'Pérez vertrekt na Abu Dhabi bij Red Bull Racing'

Eerder vandaag meldde PlanetF1 al dat Sergio Pérez aan het einde van 2024 aan de kant zal worden gezet door Red Bull Racing. Ook ESPN en The Race hebben nu uit hun bronnen dezelfde conclusie getrokken, wat betekent dat het nu echt het einde kan zijn van de Pérez-Red Bull relatie. ESPN vermeldt echter wel dat Red Bull Pérez niet kán ontslaan volgens zijn contract, dat hij eerder in 2024 tekende, maar hier zou omheen kunnen worden gewerkt.

Het was wederom een frustrerend weekend voor Pérez in Qatar. De Mexicaan deed tijdens de race goede zaken, en bevond zich in de vijfde plaats, maar kreeg toen problemen met de aandrijving van zijn RB20, en moest vroegtijdig stoppen met de race. Dit betekent dat Checo in de laatste vier Grand Prix-weekenden, inclusief twee sprints, slechts twee punten heeft gescoord. Ter vergelijking scoorde teamgenoot Max Verstappen in dezelfde periode maar liefst 75 punten, en mede door de ondermaatse prestaties van Pérez is Red Bull nu officieel de constructeurstitel kwijt. De Grand Prix van Qatar zou de laatste druppel zijn geweest voor Christian Horner, Dr Helmut Marko cum suis.

'Pérez kan niet ontslagen worden'

ESPN meldt dat volgens het contract van Pérez, die eerder dit jaar nog werd getekend om hem langer in Milton Keynes te houden, de Mexicaan niet ontslagen kan worden. De 34-jarige Pérez kan echter wel uit zijn stoeltje worden gehaald en aan de zijlijn worden gezet en een rol als ambassadeur bekleden. Dezelfde contractuele situatie had Daniel Ricciardo ook bij VCARB in september, maar de Australiër besloot toen zelf om helemaal te vertrekken van Red Bull. Ook zou Pérez naar verluid maar liefst twintig miljoen euro moeten worden betaald om hem uit zijn stoeltje bij Red Bull Racing te kopen. Dit zelfde bedrag is ook genoemd om Franco Colapinto los te weken bij Williams, maar de interesse van Red Bull in de Argentijn zou zijn afgekoeld na tegenvallende recente prestaties.

Lawson de favoriet voor promotie, Tsunoda samen met Hadjar

Yuki Tsunoda is inmiddels bezig aan zijn vierde seizoen bij de Racing Bulls, maar volgens ESPN is het Liam Lawson die de favoriet is om promotie te maken naar Red Bull. Het team lijkt toch niet overtuigd te zijn van Tsunoda, ondanks dat de Japanner zowel Daniel Ricciardo als Lawson heeft verslagen in het onderlinge duel, zowel in de kwalificatie als in de daadwerkelijke punten die zijn gescoord. Hier is nog geen beslissing over gemaakt, maar in beide gevallen zou Isack Hadjar promotie maken naar de Formule 1. De Red Bull-junior staat momenteel tweede in het Formule 2-kampioenschap achter toekomstig Sauber-coureur Gabriel Bortoleto, maar kan in Abu Dhabi nog kampioen worden.