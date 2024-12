In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zondag won Max Verstappen de F1 Grand Prix van Qatar door veel safety cars te overleven en Charles Leclerc en Oscar Piastri voor te blijven, reageerde de Nederlander ook nog op zijn straf die hij van de FIA kreeg na de kwalificatie, verklaarde de FIA waarom ze de straf hebben gegeven, haalde Verstappen boos uit naar het gedrag van Russell en liet Robert Doorbos weten te vertrekken bij Ziggo Sport. Dit is de GPFans Recap van 1 december.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen wint hectische Grand Prix van Qatar

Max Verstappen verbrak een tijdje geleden zijn reeks aan raceweekenden zonder zege met een overwinning in Brazilië en heeft nu de maand december geopend met nog een overwinning. Verstappen won de Grand Prix van Qatar door bij de start al langs George Russell te gaan en vervolgens, ondanks drie safety cars en veel uitvalbeurten van andere coureurs, niet meer om te kijken. Charles Leclerc eindigde op P2, Oscar Piastri op P3. Lees hier de samenvatting van de hectische race vol met actie, crashes en penalty's.

Verstappen witheet na ruzie met Russell: "Hij kan maar beter oprotten!"

Op zondag ging het na afloop van de Grand Prix van Qatar niet zoveel meer over de race zelf, maar meer over Max Verstappen en zijn flinke ruzie met George Russell. De Nederlander onthulde dit zelf na afloop van de race in Qatar. De twee heren moesten zich na de kwalificatie op zaterdag melden bij de stewards, waarna Verstappen zijn pole kwijtraakte. De Red Bull-coureur heeft het kantoor van de FIA stampvoetend verlaten en is woest op Russell. Lees hier wat Verstappen over Russell te zeggen had

Verstappen vindt gridstraf nergens op slaan: "Ben er eerlijk gezegd een beetje klaar mee"

Max Verstappen reed zaterdag de snelste tijd in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Qatar, een race die hij op zondag ook zou winnen, maar hij mocht die race niet vanaf pole position vertrekken. De Red Bull Racing-coureur kreeg namelijk een gridstraf en liet zelf nogal merken dat hij het nergens op vond slaan. Lees hier wat Verstappen te zeggen had over zijn gridstraf.

Robert Doornbos stopt als F1-analist en vertrekt uit Nederland

Robert Doornbos, al jaren analist bij Ziggo Sport, heeft de televisiewereld op haar grondvesten doen schudden. De oud-Formule 1-coureur en analist heeft vandaag bekendgemaakt te stoppen met zijn werkzaamheden voor de zender waar hij inmiddels al jaren een bekend gezicht is. Sterker nog: de Rotterdammer gaat emigreren naar het Midden-Oosten. Meer lezen over wat Robert Doornbos te zeggen had over zijn afscheid bij Ziggo Sport.

FIA geeft tekst en uitleg over penalty Verstappen: "We hebben de straf nog verzacht"

Max Verstappen kreeg een gridstraf na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Qatar. De stewards hebben nu precies uitgelegd waarom de viervoudig wereldkampioen deze penalty moet incasseren. Tevens is duidelijk geworden dat Verstappen een strafpunt erbij heeft gekregen. Lees hier hoe de FIA uitlegt waarom het Verstappen een gridstraf gaf en van P1 naar P2 besloot te zetten.

Gerelateerd