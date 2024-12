Max Verstappen reed de snelste tijd in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Qatar, maar hij mag niet vanaf de pole position vertrekken. De Red Bull Racing-coureur kreeg namelijk een gridstraf en dat vindt hij nergens op slaan

Het is tot nu toe een lastig weekend geweest voor Verstappen op het Lusail International Circuit. Hij kwalificeerde zich slechts als zesde voor de Sprint en in die verkorte race verloor hij in de openingsronde posities aan Nico Hülkenberg en Pierre Gasly. Dan had de RB20 weer onderstuur en dan weer overstuur. Hij pakte met P8 een mager puntje. Door de afstelling aan te passen kwam de Red Bull plotseling tot leven en Verstappen was sneller dan wie dan ook dankzij een 1:20.520, 0.055 seconden onder de tijd van George Russell.

Russell had moeten remmen

Maar Verstappen werd na de kwalificatie voor de Grand Prix in Qatar naar de stewards gefloten. De FIA bepaalde dat hij onnodig langzaam reed op de racelijn en zich daardoor niet aan de door de wedstrijdleider opgestelde officiële notities heeft gehouden, waarin staat uitgelegd hoe snel je moet rijden om als het ware gevaarlijke opstoppingen te voorkomen. Omdat George Russell hem wilde inhalen, terwijl Verstappen op de racelijn zat, heeft Limburger een gridstraf van één plaats gekregen. Dit gebeurde niet terwijl ze bezig waren met een rondetijd rijden, maar tijdens een opbouwrondje.

"We reden gewoon allemaal langzaam", begon Verstappen, die verbaasd was dat hij überhaupt naar de stewards moest, tegenover de aanwezige media. "Ik weet niet wat ik anders had kunnen doen. Het feit dat ik ernaartoe moet vind ik al raar. Anders ga ik de volgende keer ook maar vol gas rijden en doen alsof ik [tegen een andere auto] ga crashen." Hij is er meer dan duidelijk over wat Russell had moeten doen. "Hij had moeten remmen. Ik remde. De auto's voor me remden ook gewoon. En ik wil hun niet naaien. Ik ben er eerlijk gezegd een beetje klaar met dit alles aan het einde van het seizoen."

