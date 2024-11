Verstappen tovert pole position uit de hoge hoed in Qatar: 'Eerlijk gezegd, niet verwacht'

Max Verstappen heeft in Qatar zijn 41e pole position uit zijn carrière weten te pakken. De Nederlander was met een 1:20.520 de snelste voor George Russell (P2) en Lando Norris staat op de derde stek.

Hoewel Verstappen eerder in het weekend niet te spreken was over de RB20, bleek dat tijdens de kwalificatie te zijn opgelost. De Nederlander kon prima mee met de McLarens en de Mercedessen, die de afgelopen dagen over de snelheid beschikte. Uiteindelijk kwam het allemaal samen in de laatste rondje in Q3, waarbij de Limburger een halve tiende sneller was dan nummer twee Russell.

Onverwachtse pole position

"Dit was echt waanzinnig. Eerlijk gezegd had ik dit niet verwacht. Dit heeft het team heel goed gedaan, door mij een auto te geven waar de verbinding ineens weer terug is. Dan kun je ook veel harder pushen en het voelde een heel stuk beter aan in Q3", zo opent Verstappen bij Jolyon Palmer. Na de sprintrace mogen de teams weer sleutelen aan de wagens en dat heeft bij Red Bull goed uitgepakt: "We hebben [na de sprintrace] het één en ander aangepast, maar ik had niet gedacht dat dit zoveel zou schelen. Dat is veelbelovend. Hoe dat zich vertaalt in de race? Dat wordt nog afwachten. Het voelde een stuk stabieler aan over één rondje en dat is precies wat we nodig hebben. Pole position, dat is alweer een tijdje geleden."

Opdracht voor race: bandenmanagement

Wat betreft de kansen op zondag, dat is voor de Nederlander lastig inschatten. Het lijkt namelijk een uitputtingsslag te gaan worden en dan niet alleen voor de coureurs. "Het wordt een zware race, niet alleen fysiek voor ons, maar ook voor de banden. De linker voorband wordt hier echt opgevreten. Dus dat moeten we morgen gaan managen. Hopelijk lukt dat met de afstelling die we nu hebben. Het zit allemaal dicht bij elkaar. Ferrari, Mercedes en McLaren zijn allemaal snel en hopelijk zitten wij daar morgen ook bij", aldus Verstappen.

