Robert Michael Doornbos (43) heeft de televisiewereld op haar grondvesten doen schudden. De oud-Formule 1-coureur en analist van Ziggo Sport heeft vandaag bekendgemaakt te stoppen met zijn werkzaamheden voor de zender. Sterker nog: de Rotterdammer gaat emigreren naar het Midden-Oosten.

Een doorn(bos) in het oog voor de liefhebbers van Race Café op Ziggo Sport: Doornbos legt per direct zijn taken als F1-analist neer. Dit heeft de oud-coureur zelf bekendgemaakt in de voor hem laatste uitzending. "Dit is mijn aller-allerlaatste Race Café", zo zei de 43-jarige Rotterdammer zondag aan tafel bij Rob Kamphues. "Officieel, na tien jaar te hebben samengewerkt met jullie." De reden voor zijn abrupte afscheid is een ondernemingskans in het Midden-Oosten. "Ik ga emigreren. Ik ben naast Formule 1-analist ook ondernemer en dan komen er kansen voorbij en voor mij zijn er prachtige kansen voorbij gekomen in het Midden-Oosten. Dus ik ga met mijn gezin die kant op emigreren."

Doornbos gaat emigreren én ondernemen in Midden-Oosten

Ondernemen in het Midden-Oosten en de Formule 1-analyseren bij Ziggo Sport, dat is geen haalbare combinatie, zo erkent ook Doornbos. "Dan wordt het een beetje lastig om hier iedere week aan tafel te zitten", zo zei hij. "We hebben hoogte- en dieptepunten beleefd met elkaar. Mijn tv-familie, daar neem ik nu afscheid van. Dus dat is een mooi moment. Wij kennen elkaar allemaal al zo lang en we hebben zoveel met elkaar meegemaakt." Vervolgens werd Doornbos emotioneel als hij moet terugdenken aan de periode van zijn doodzieke dochtertje.

Doornbos emotioneel tijdens bedanken Ziggo Sport-collega's

"Hoogte- en dieptepunten, ook op de momenten dat het privé wat minder ging bij mij met mijn dochtertje", zo zegt Doornbos, vechtend tegen zijn tranen. "Toen waren jullie er wel altijd voor mij." Het kwam Doornbos op een daverend applaus vanuit de studio te staan, waarna Kamphues er nog aan toevoegt: "Wij zullen je missen!"

Doornbos geeft zijn analyses en mening ook regelmatig bij GPFans op YouTube, waar hij een gewaardeerd gezicht is. Na afloop van het seizoen gaat de oud-coureur ook nog met ons om tafel voor de - inmiddels welbekende - eindejaarsgesprekken.