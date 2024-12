Max Verstappen kreeg een gridstraf na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Qatar. De stewards hebben nu precies uitgelegd waarom de viervoudig wereldkampioen deze penalty moet incasseren. Tevens is duidelijk geworden dat Verstappen een strafpunt erbij heeft gekregen.

Met een rondetijd van 1:20.520 op het uitdagende Lusail International Circuit pakte Verstappen de pole position. Dat kwam als een verrassing, aangezien Red Bull Racing niet de snelheid had om vooraan mee te kunnen doen tijdens de Sprint. Al gauw kwam echter het bericht door dat de Nederlander zich moest melden bij de FIA. Hij zou onnodig langzaam hebben gereden tijdens een afkoelrondje en daarbij George Russell in de weg hebben gezeten. De stewards besloten Verstappen een gridpenalty van één positie te geven. "De auto's voor me remden ook gewoon. En ik wil hun niet naaien. Ik ben er eerlijk gezegd een beetje klaar met dit alles aan het einde van het seizoen", zei Verstappen voor wie het als een verrassing kwam dat hij op het matje werd geroepen.

Stewards verzachten gridstraf, maar delen wel strafpunt uit

Dit was de uitleg van de stewards na het aanhoren van de coureurs van Auto 1 (Verstappen) en Auto 63 (Russell) en diens teamafgevaardigden, na het bekijken van video- en onboardbeelden en na het beluisteren van de teamradio's.

"Auto 1 had een andere voorbereidingsstrategie dan Auto 63. Auto 1 bevond zich ver buiten de delta en [Verstappen] legde uit dat hij [Lando Norris] en [Fernando Alonso] voorbij had gelaten. [Russell] beweerde dat hij zich wel aan de delta hield en had Auto 1 niet op de racelijn verwacht. Hij zei dat als een auto langzaam gaat door een snelle bocht, dan hoor je niet op de racelijn te zitten." Verstappen ging dus veel te langzaam vergeleken met de tijd tussen safety car-lijn 2 en safety car-lijn 1 die in de officiële notities van de wedstrijdleider staat, iets waar bijvoorbeeld Sergio Pérez en Yuki Tsunoda dit weekend nog niet meer dan een reprimande voor kregen.

De stewards verklaarden waarom dit zo'n lastige kwestie was. "Het is duidelijk dat Auto 1 zich niet hield aan de notities van de wedstrijdleider en duidelijk, volgens onze beredenering, onnodig langzaam reed gezien de omstandigheden. Het was vanzelfsprekend dat [Verstappen] probeerde zijn banden te koelen. Hij zag Auto 63 er ook aan komen, aangezien hij meerdere keren in zijn spiegels keek op het korte rechte stuk tussen bochten 11 en 12. Gek genoeg gebeurde het incident, terwijl geen van beide auto's bezig was met een pushronde. Was Auto 63 wel met een pushronde bezig geweest, dan zou de gridstraf waarschijnlijk de normale 3 plaatsen zijn, maar we verzachten de straf, omdat het vanzelfsprekend is dat [Russell] duidelijk Auto 1 kon zien en dus ook omdat geen van beide bezig was met een pushronde."