De F1 Grand Prix van Qatar gaat om 17:00 uur Nederlandse tijd van start. George Russell en Max Verstappen zullen de voorste rij innemen. De pole position is naar de Mercedes-coureur gegaan na een gridstraf voor de viervoudig wereldkampioen. Wij nemen de volledige startopstelling even met je door.

De rode lampen worden over iets minder dan twee uur gedoofd en dan gaan we onderweg voor de wedstrijd op het Lusail International Circuit. Het is de één na laatste Grand Prix van het seizoen en er staan 57 ronden op de planning. Verstappen was met een rondetijd van 1:20.520 sneller dan wie dan ook, nadat Red Bull Racing plotseling de juiste afstelling had gevonden voor de RB20. Hij heeft echter een gridstraf gekregen voor het onnodig langzaam rijden en daar profiteert Russell van die de pole overneemt. De McLarens nemen de volledige tweede startrij in. Lando Norris en Oscar Piastri hopen vandaag het constructeurskampioenschap veilig te stellen voor het Britse team.

Beide Kick Sauber-auto's verrassen in Q2

Ferrari is 30 punten verwijderd van McLaren in de tussenstand. Charles Leclerc en Carlos Sainz zullen vanaf de vijfde en zevende plaats moeten komen. Lewis Hamilton zit bij de start in de Ferrari-sandwich op de zesde stek. Fernando Alonso, Sergio Pérez en Kevin Magnussen completeren de top tien. Pierre Gasly miste een plekje in Q3 op 0.012 seconden en zal dus vanaf P11 beginnen voor Zhou Guanyu en Valtteri Bottas. Kick Sauber lijkt met haar nieuwe voorvleugel een stap vooruit te hebben gezet. Het was een teleurstellende kwalificatie voor het Red Bull-zusterteam. VCARB-coureurs Yuki Tsunoda en Liam Lawson eindigden op P14 en P17, respectievelijk, met daartussenin Lance Stroll en Alexander Albon. Esteban Ocon was het langzaamst in de kwalificatie en begint straks achter Nico Hülkenberg en Franco Colapinto.

Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Qatar, de één na laatste Formule 1-race van 2024.#F1 #QatarGP pic.twitter.com/KI47IU8p87 — GPFans NL (@GPFansNL) December 1, 2024

