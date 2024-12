Het kan vandaag een historische dag worden voor McLaren. Tijdens de F1 Grand Prix van Qatar kunnen ze namelijk het constructeurskampioenschap binnenslepen. Het zou hun eerste wereldtitel zijn sinds 1998. Dit is hoeveel punten ze moeten behalen om Ferrari en Red Bull Racing van zich af te schudden.

Aan het begin van het seizoen leken Max Verstappen en Red Bull hun dominantie van 2023 voort te kunnen zetten. De Nederlander schreef zeven van de eerste tien Grands Prix op zijn naam en op dat moment lag de energiedrankfabrikant maar liefst 93 punten voor op McLaren. De papajakleurige renstal boekte echter flinke vooruitgang met haar MCL38 en heeft met Lando Norris en Oscar Piastri vijf overwinningen behaald. Red Bull zakte door de balansproblemen met de RB20 en de tegenvallende resultaten van Sergio Pérez terug achter niet alleen McLaren, maar ook achter Ferrari.

Hoe kan McLaren de titel pakken in Qatar?

Op de zaterdag werd de laatste Sprint van het seizoen verreden. McLaren verdiende een één-resultaat op het Lusail International Circuit met Piastri voor Norris, nadat ze richting de finishlijn van plek waren gewisseld, en pakte zo 15 punten. Ferrari moest het doen met 9 punten na de vierde en vijfde positie voor Carlos Sainz en Charles Leclerc, respectievelijk. McLaren heeft zo haar voorsprong kunnen uitbreiden tot 30 punten.

Positie Constructeur Aantal punten Verschil 1 McLaren 623 – 2 Ferrari 593 30 punten 3 Red Bull Racing 556 67 punten

Er zijn nog twee Grands Prix te gaan in seizoen 2024 en per race zijn er 44 punten te verdienen: 25 punten voor de zege, 18 punten voor de tweede plaats en 1 bonuspunt voor de snelste ronde. Dat betekent dat McLaren Qatar moet verlaten richting Abu Dhabi met een voorsprong van 45 punten om zeker te zijn van het constructeurskampioenschap.

Het mag ook een voorsprong van 44 punten zijn, mits ze vandaag op Lusail winnen. Dan kan Ferrari McLaren namelijk niet meer inhalen qua aantal overwinningen en gaat de titel bij een gelijk aantal punten naar McLaren.

McLaren moet vandaag dus tenminste 15 punten meer verdienen dan Ferrari of 14 punten meer verdienen mét de overwinning.

Regerend wereldkampioenen Red Bull Racing kunnen hun titelkansen alleen nog in leven houden, als ze hun achterstand kunnen verkleinen van 67 punten tot 44 punten. Dat betekent dat Verstappen en Pérez vandaag in Qatar de taak krijgen om tenminste 23 punten in te lopen op McLaren.

Als McLaren de titel veiligstelt, dan zal het wereldkampioenschap nummer negen zijn voor het team uit Woking en de eerste sinds 1998. Ze komen dan op gelijke hoogte met Williams die ook negen wereldtitels in bezit hebben waarvan de laatste in 1997. McLaren behaalde in 1999 en 2008 nog wel de rijderskampioenschappen met Mika Häkkinen en Lewis Hamilton, respectievelijk.

