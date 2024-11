Norris start vanaf P3 in Qatar: "Maken nog steeds goede kans" op zege

Lando Norris zal de Grand Prix van Qatar vanaf de derde plek starten, maar denkt nog steeds een goede kans te maken op de overwinning. Max Verstappen pakte voor het eerst sinds Oostenrijk de pole position voor een Grand Prix, en verraste daarmee veel van zijn rivalen. George Russell zat een halve tiende achter de Nederlander, en Norris wordt door zijn teamgenoot Oscar Piastri vergezeld op de tweede startrij.

Norris was dominant voor de sprintrace; de Brit stond op pole position en stond de hele race vooraan. Hij remde alleen vlak voor de finish af om Piastri voorbij te laten, een dienst die hij de Australiër doet nadat het tegenovergestelde werd gedaan in de vorige sprint in Brazilië. Deze snelheid heeft McLaren niet meer, tenminste over één ronde, gezien de oranje auto's een kwart van een seconde achter pole position eindigden.

Artikel gaat verder onder video

P3 het maximaal haalbare

Naast het resultaat was Norris wel erg tevreden over zijn ronde. De eerste poging die hij waagde in Q3 liep bijna af in tranen, gezien de Brit de achterkant van zijn MCL38 verloor en bijna de baan af vloog. De tweede vliegende ronde ging van een leien dakje, en daar is de 25-jarige coureur ook over te spreken. "Niet de positie waar we op hoopten na gisteren en vandaag, maar zeker het maximaal haalbare. Mijn ronde was best goed, ik was best tevreden met mijn ronde. Alleen niet snel genoeg vergeleken met de anderen. Dus, blij met de ronde, blij dat ik alles eruit heb gehaald, niet blij met het resultaat."

Kans op overwinning

De condities zullen anders zijn voor Norris op zondag, gezien hij niet in schone lucht zal rijden zoals in de sprint. Ook is de Grand Prix later op de dag, hetgeen de omstandigheden kan veranderen in het voordeel van sommigen - en het nadeel van anderen. "Iedereen zag hoe dicht we bij elkaar zaten tijdens de hele kwalificatie. Er zat niet veel tussen, dus we hopen dat we nog steeds vooruit kunnen. Maar er zitten tegelijkertijd een paar hele snelle auto's achter [me]. We kijken ernaar uit, ik denk dat we vandaag een goede race pace hebben laten zien. Ik had het voordeel dat ik vooraan zat en schone lucht had, dat is mooi. Maar ik verwacht morgen een zwaardere race. [Het wordt] spannend. Ik denk dat we nog steeds een goede kans maken. Ik denk niet dat we zo snel zijn als de Mercedessen en Red Bull heeft laten zien hoeveel ze verbeterd zijn ten opzichte van gisteren. Genoeg kansen voor iedereen."

Gerelateerd