Het is tot nu toe een raceweekend met pieken en dalen voor Red Bull Racing. Max Verstappen en Sergio Pérez konden geen snelheid halen uit de RB20 voor de F1 Grand Prix van Qatar, totdat de Limburger tot ieders verbazing de snelste tijd klokte in de kwalificatie. 'Checo' speelde hierin een cruciale rol.

Verstappen had zich als zesde gekwalificeerd voor de Sprint en moest zijn meerdere erkennen in Nico Hülkenberg en Lewis Hamilton. Hij kwam als achtste over de streep in de verkorte race, doordat hij last had van onderstuur en overstuur tegelijk. Pérez begon vanuit de pitstraat, nadat de afstelling was aangepast in parc fermé, en werd strak laatste. In de kwalificatie voor de Grand Prix was daar plotseling de ommekeer. Verstappen versloeg George Russell met 0.055 seconden en pakte de pole position. Deze zal hij echter moeten opgeven vanwege een gridstraf. Pérez kwam ook eindelijk in Q3 terecht, al was hij uiteindelijk negen tienden langzamer dan zijn ploegmaat.

Sprint als testsessie gebruikt

Pérez gebruikte de Sprint als een testsessie om te blijven werken aan de afstelling van de auto. Dat leverde nog wel een apart moment op bij de start van de verkorte race, waarbij de Mexicaan volgens teambaas Christian Horner lag te slapen. "We hebben de hele zaterdag vooruitgang geboekt met het testen dat ik heb gedaan in de ochtend. Volgens mij zijn we toen de goede kant op gegaan", legde 'Checo' uit tegenover de aanwezige media, die vertrouwen heeft in de Grand Prix van vandaag. "De balans zal dan een stuk beter zijn."

Knoop doorhakken

"Het had niet slechter kunnen gaan, dus we hebben ernaar gekeken", vertelde Verstappen bij de persconferentie. "Het was niet helemaal duidelijk, maar we hadden zoiets van: 'We moeten die richting proberen [met de afstelling]'. We hebben het toegepast op de auto en het werkte. Natuurlijk zijn er een boel mensen in de fabriek die van alles analyseren tijdens het hele weekend, maar uiteindelijk ben jij degene die de knoop moet doorhakken op het circuit over wat je wel en niet wilt. Op de achtergrond wordt er uiteraard ook gereden op de simulator. En ja, het is een wonder!" Op de vraag of het geëxperimenteer van Pérez tijdens de Sprint ook heeft geholpen, antwoordde de viervoudig wereldkampioen: "Dat was al een stap in de goede richting en toen hebben we volgens mij nog een tandje bijgezet."

