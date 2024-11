Sergio Pérez stond nadat de startlichten uitgingen en het stoplicht in de pitstraat op groen sprong, nog seconden lang te wachten. Ook Franco Colapinto vertrok vanuit de pitstraat ging er slalommend omheen, volgens 'Checo' was het allemaal van tevoren bedacht. Red Bull wilde namelijk dat Pérez in vrije lucht de sprintrace ging afwerken.

'Checo' kende vrijdag een dramatische kwalificatie, waarbij hij slechts de zestiende tijd wist te rijden. De Mexicaan staat al een tijdje onder druk bij Red Bull Racing en het resultaat in Qatar is voorlopig ook niet om over naar huis te schrijven. Pérez kwam namelijk als laatste over de streep en wisselde ook nog een voorvleugel tijdens de sprintrace.

Pérez reed testrondjes tijdens sprintrace in Qatar

Volgens Pérez stond zijn sprintrace in het teken van data verzamelen, zo verklaart hij bij Viaplay. "Het doel van vandaag was om zoveel mogelijk in de vrije lucht te rijden. Daarom vertrokken we niet zo snel en dat deden we om te analyseren wat de veranderingen aan de auto deden", opent 'Checo'. Op de vraag of hij dus bewust Colapinto er voorbij liet, is hij duidelijk: "Dat is correct. Hij had veel meer haast en was geen prioriteit"

A tricky start to our Saturday 😔



Max finished P8 but after setup adjustments aimed at improving overall weekend performance, Checo started from the pits, which limited his performance in the race.



