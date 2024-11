Sergio Pérez lijkt zich gezien zijn huidige prestaties en de geruchten omtrent zijn stoeltje steeds meer zorgen te moeten maken om zijn toekomst bij Red Bull Racing. Williams en Red Bull zouden volgens de geruchten wederom zijn gespot terwijl ze in gesprek waren.

De onzekerheid rondom het tweede stoeltje bij Red Bull naast Verstappen voor 2025 zorgt al het hele seizoen 2024 voor onzekerheid en geruchten, zelfs nadat het contract van Sergio Pérez gedurende het seizoen werd verlengd. Zeker de laatste weken, terwijl de prestaties van de Mexicaan niet beter zijn geworden, hebben teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko in het openbaar al hun twijfels geuit over de toekomst van Pérez bij Red Bull Racing.

Carlos Slim en Minzlaff praten met Williams en Colapinto

In Green Notebook zegt Saward dat Red Bull druk bezig is met onderhandelen op de achtergrond, iets waar het hulp van krijgt vanuit een belangrijke sponsor van de huidige tweede coureur: Pérez. "Carlos Slim, de belangrijkste supporter van Pérez, is gesignaleerd terwijl hij in gesprek was met Colapinto en diens management. Ondertussen werd Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff tijdens het weekend van de Grand Prix in Las Vegas gezien bij Williams. Hij was daar slechts een dag, wat erop wijst dat het geen informeel bezoek was."

