Daar waar Sergio Pérez nog vertelde dat de trage start vanuit de pitstraat vooropgezet plan was, legt teambaas Christian Horner uit dat de Mexicaan simpelweg lag te slapen bij de start van de race.

'Checo' ving de sprintrace in Qatar aan vanuit de pitstraat. Op vrijdag wist Pérez namelijk niet verder te komen dan P16. Het was de zoveelste uitschakeling in Q1 voor de Mexicaan in dienst van Red Bull Racing. Er viel al niet veel eer te behalen tijdens de sprintrace, maar Pérez hielp zichzelf niet, door te laat te vertrekken vanuit de pitstraat, terwijl het licht al eventjes op groen stond.

Horner: 'Pérez lag te slapen bij de start'

Pérez zelf, die gooide het op een bewuste strategie. Zo wilde Red Bull namelijk dat hij in de vrije lucht ging rijden, zo verklaarde hij. Christian Horner houdt er bij F1TV echter een andere mening op na: "Ik moet er even met hem over praten, maar het leek erop of hij lag te slapen. Daardoor kon Colapinto hem inhalen. We hebben wel wat bruikbare data van 'Checo' gekregen. We hebben de voorvleugel ook veranderd en we hebben wat goede feedback gekregen, wat we deze middag nog kunnen gebruiken." Colapinto startte achter Pérez vanuit de pitlane en toen hij het groene stoplicht zag, haalde hij gelijk 'Checo' in. "Je kon gewoon zien dat hij 'Checo' helemaal niet naar het stoplicht keek", zo verklaart de Argentijn bij F1TV.

