In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam het gerucht naar buiten dat Carlos Slim en Oliver Minztlaff namens Red Bull aan het praten waren met Williams afgelopen weekend in Las Vegas, bracht de FIA het nieuws naar buiten dat er weer een wedstrijdleider was ontslagen en reageerde die wedstrijdleider vrij snel op zijn ontslag door uit te halen naar de FIA en bleek het zo te zijn dat Verstappen in 2024 bijna twintig miljoen euro mis zou lopen. Dit is de GPFans Recap van 28 november.

Artikel gaat verder onder video

'Carlos Slim en Mintzlaff gespot in gesprek met Williams en Colapinto namens Red Bull'

De geruchten omtrent Sergio Pérez houden maar niet op. De Mexicaan lijkt zich steeds meer zorgen te moeten maken om zijn toekomst bij Red Bull Racing, als we de geruchten mogen geloven. Williams en Red Bull zouden volgens de geruchten wederom zijn gespot terwijl ze in gesprek waren. Meer lezen over wat Saward te zeggen heeft over de toekomst van de tweede coureur van Red Bull Racing naast Verstappen? Klik hier!

Max Verstappen loopt bijna twintig miljoen euro mis ten opzichte van 2023

In 2024 kende Max Verstappen wederom een goed seizoen in de Formule 1 door zijn vierde wereldtitel te veroveren. Toch werd het natuurlijk wel een wat minder jaar dan in 2023 en dat blijkt de viervoudig wereldkampioen dan ook in de portemonnee te gaan voelen. De Nederlander wordt er ten opzichte van vorig jaar namelijk wel rijker op, maar niet zoveel als in 2023. Meer lezen over waarom Verstappen financieel gezien zoveel verliest in 2024? Klik hier!

'Ben Sulayem verrast en ontslaat omstreden FIA-steward Tim Mayer'

Opmerkelijk nieuws rond het stewardteam dat bij de FIA vrijwillig meewerkt aan het in goede banen leiden van de races. Mohammed Ben Sulayem heeft namelijk Tim Mayer, die al vijftien jaar voor niks meewerkte als steward, de laan uitgestuurd. Meer opmerkelijk nieuws dus na het plotselinge vertrek van wedstrijdleider Niels Wittich. Meer lezen over de situatie bij de FIA en hoe het nu verder zal gaan? Klik hier!

Formule 1 brengt 'breaking' Verstappen nieuws: "Hij heeft geen teamkleren aan!"

Dit weekend is F1 aanwezig op het Losail International Circuit in Qatar, waar aanstaande zondag de 22ste Grand Prix wordt verreden. Het is tevens het laatste sprintweekend van het seizoen. De Nederlander trekt op de mediadag echter behoorlijk de aandacht, want kleding van Red Bull was er bij Verstappen niet te vinden bij aankomst. Meer lezen over waarom Verstappen op donderdag in Qatar in de schijnwerpers stond op social media? Klik hier!

Ontslagen steward zag hoe FIA-voorzitter zich bemoeide met straf Verstappen

De inmiddels vertrokken FIA-steward Tim Mayer klapt bij de BBC uit de school over de reden van zijn ontslag en onthult dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem erop stond om achter Max Verstappen aan te gaan, voor het vloeken tijdens de persconferentie in Singapore. Meer lezen over wat Mayer vlak na zijn ontslag bij de FIA te zeggen had over het autosportorgaan? Klik hier!

Gerelateerd