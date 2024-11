Max Verstappen is inmiddels aangekomen op het Losail International Circuit, waar aanstaande zondag de Grand Prix van Qatar wordt verreden. De Nederlander trekt op de mediadag echter behoorlijk de aandacht.

Max Verstappen wordt door velen geprezen om zijn nuchtere houding en kijk op het leven. De 27-jarige coureur is viervoudig wereldkampioen Formule 1 met een geschat vermogen van 250 miljoen, maar toch verschijnt Verstappen altijd gewoon in zijn spijkerbroek, Red Bull-polo en rugtasje in de Formule 1-paddock. In Qatar is Verstappen echter in zijn normale kledij op het circuit verschenen. Wie de Formule 1 volgt weet dat niet zelden voorkomt, en dus brengt het account van de sport zelf het met een knipoog dan ook als breaking news naar buiten. Ook in de reacties gaat het flink tekeer.

Artikel gaat verder onder video

Gerelateerd