Max Verstappen wist in 2024 opnieuw een uiterst succesvol seizoen in de Formule 1 te beleven met zijn vierde wereldtitel als ultieme gevolg. Toch werd het natuurlijk wel een wat minder jaar dan in 2023 en dat blijkt de viervoudig wereldkampioen dan ook in de portemonnee te gaan voelen.

Na een seizoen met zowel een hoop mooie momenten als ook een hoop minder mooie momenten is het Verstappen tóch gelukt: de 27-jarige coureur gaat als viervoudig wereldkampioen Formule 1 door het leven. Na de laatste zinderende race in Brazilië wist Verstappen dat hij natuurlijk de genadeslag in het wereldkampioenschap had uitgedeeld, waardoor het niet de vraag was óf, maar wanneer hij wereldkampioen zou gaan worden. De eerste kans was in Las Vegas, waar hij simpelweg Lando Norris achter zich moest houden om de titel te pakken. Dat lukte, waardoor het feest kon beginnen.

Verschil in zeges

Nederland is dus een viervoudig wereldkampioen rijker, iets dat lange tijd een lastig verhaal leek te gaan worden. Zeker na de uiterst dominante tocht naar de titel in 2023, toen Verstappen maar liefst 21 van de 24 races op zijn naam wist te schrijven. Dit seizoen pakte hij acht zeges, die eigenlijk allemaal in het begin van het seizoen vielen. Na de Grand Prix van Spanje kon de wereldkampioen het hoogste treetje van het ereschavot niet meer beklimmen tot aan zijn magistrale rit in Brazilië. Dat verschil in aantal zeges kost Verstappen dit jaar flink in de portemonnee ten opzichte van zijn lucratieve jaar in 2023, zo wist Fox Sports Mexico uit te vogelen.

Twintig miljoen euro "schade"

Naast zijn basissalaris als bestbetaalde coureur van ongeveer 51 miljoen euro per jaar, ontvangt Verstappen namelijk anderhalf miljoen euro per zege. Omdat hij dit jaar voorlopig dus slechts acht overwinningen wist te pakken, betekent het dat Verstappen bijna twintig miljoen euro aan bonussen voor overwinningen mis lijkt te lopen ten opzichte van vorig jaar. Met twee zeges in de laatste twee races kan daar dus nog drie miljoen euro bijkomen. Het wordt dus een koude kerst in huize Verstappen. Nog een klein doekje voor het bloeden: de recent veiliggestelde wereldtitel levert hem dan nog wél vijf miljoen euro aan bonus op in de portemonnnee.

