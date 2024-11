Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Las Vegas

De kwalificatie in Las Vegas zit erop en dat betekent dat we een startopstelling voor de race in de Amerikaanse gokstad hebben. George Russell vertrekt vanaf pole position en zal dat voor de neus van Carlos Sainz doen, die moet rekening houden met de verrassende nummer drie: Pierre Gasly.

Charles Leclerc wist de vierde tijd te rijden en zal ook vanaf die positie vertrekken. Max Verstappen had al het hele weekend niet het juiste gevoel, maar wist toch de vijfde stek te bemachtigen. Lando Norris vangt de race in Las Vegas aan vanaf P6 en Yuki Tsunoda heeft een knappe zevende plek weten te pakken. Oscar Piastri kijkt vanaf P8 aan tegen de achterkant van de VCARB en Nico Hülkenberg vangt de grote prijs van Las Vegas aan vanaf P9. Lewis Hamilton wist uiteindelijk niet meer uit zijn W15 te persen, dan een tiende tijd.

Voorlopige startopstelling Grand Prix van Las Vegas

Esteban Ocon wist op P11 te eindigen tijdens de kwalificatie, één plekje voor Kevin Magnussen. Zhou Guanyu wist ook op te vallen, want met zijn Kick Sauber bezet hij de dertiende plek. Franco Colapinto heeft de veertiende tijd op het bord gezet, maar gezien de impact van zijn crash, is het nog maar de vraag of hij zondag in actie zal komen. Liam Lawson kende een misser, want hij moet het doen met P15. Sergio Pérez is de spreekwoordelijke 'schlemiel' en zal zijn wedstrijd vanaf de zestiende plek moeten gaan beginnen. Fernando Alonso (P17) en Alexander Albon (P18) moeten het doen met de voorlaatste startrij en Lance Stroll en Valtteri Bottas zullen de achterste plekken bezetten.

