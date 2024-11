In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere Jacques Villeneuve. De voormalig wereldkampioen Formule 1 heeft zich uitgesproken over de recente vete tussen FIA-steward Johnny Herbert en Jos Verstappen. Verder heeft Mario Andretti het opgenomen voor de 'losgeslagen' Max Verstappen, heeft Isack Hadjar de hoop uitgesproken dat hij volgend jaar zijn debuut zal maken in de Formule 1 bij een van de teams van Red Bull, en heeft Max Verstappen op laten tekenen dat het in het leven om meer draait dan racen. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Villeneuve reageert op uitspraken Verstappen senior

Jacques Villeneuve heeft gereageerd op uitspraken van Jos Verstappen, waarmee de Limburger suggereerde dat het niet toegestaan zou moeten worden dat stewards van de FIA hun verhaal doen in de media. "De marshals doen het allemaal voor niets, dus Jos kan niet een expert [die geld verdient met schrijven in de media] vragen zijn baan op te geven", aldus de wereldkampioen van 1997. "Dan heb je geen marshals meer. Of je neemt betaalde marshals die het fulltime doen, zoals dat in de meeste sporten gaat, of je hebt dit probleem altijd. Het is niet altijd makkelijk om volledig neutraal te zijn. Zo simpel is het." De volledige reactie van Villeneuve lezen? Klik hier.

Andretti geeft 'losgeslagen' Verstappen bijval: "Er moeten duidelijke regels zijn"

Mario Andretti vertelt dat hij de afgelopen maanden een wat 'losgeslagen' Max Verstappen heeft gezien, maar dat dit voornamelijk komt door de situatie bij Red Bull Racing en de soms onduidelijke reglementen van de FIA: "Ik zie een Verstappen die een beetje 'losgeslagen' is, door hoe het seizoen is verlopen en de situatie bij Red Bull", klinkt het. "De positie van Max is heel anders dan vorig seizoen en dan aan het begin van 2024. Hij moet ineens prestaties uit de auto halen die er niet inzitten. Als je geen dominante auto meer hebt en prestaties moet vragen die te veel gevraagd zijn, maak je fouten. Soms zijn straffen terecht, soms niet." Het volledige betoog van Andretti over Verstappen lezen? Klik hier.

Hadjar hoopt op F1-debuut in 2025: "Ik ben de eerstvolgende in de rij, dat is een feit"

Isack Hadjar hoopt dat hij in 2025 zijn Formule 1-debuut mag maken bij één van de Red Bull-teams, en zegt dat zijn kansen in ieder geval nog levend zijn, omdat hij de eerstvolgende in rij is. "Ik zou zeggen dat mijn kansen in ieder geval nog in leven zijn, maar het gaat vanzelfsprekend niet alleen over mij", vertelt Hadjar bij Motorsport.com. "Er is veel gaande bij Visa Cash App RB en Red Bull, alles kan gebeuren. Ik ben de eerstvolgende in de rij, dat is een feit. Ik weet niet welke beslissingen ze gaan nemen, maar hopelijk ben ik erbij en ik probeer mezelf hoe dan ook klaar te stomen voor volgend jaar." De volledige reactie van Isack Hardjar lezen? Klik hier.

Verstappen over rivaliteit: "Dan is het belangrijk om even te schakelen"

Max Verstappen vertelt dat hij de rivaliteit met zijn collega's op de baan, achter zich laat zodra hij van het circuit vertrekt. Volgens de drievoudig wereldkampioen is het belangrijk om te kunnen schakelen. "Voor mij stopt het bij het circuit", vertelt Verstappen in de podcast Podpah. "Ik kan makkelijk schakelen als we niet racen. Zodra ik van het circuit vertrek, focus ik mij op andere dingen zoals vrienden en familie. Het racen is een heel belangrijk onderdeel van mijn leven, maar het is niet het enige. Sommige mensen nemen het te serieus. Dan is het ook goed om even te schakelen." Meer lezen over hoe Verstappen omgaat met rivaliteit? Klik hier.

De geheimzinnige crash van Alonso tijdens een testdag in Barcelona | de grootste F1-mysteries

Fernando Alonso heeft een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd in de Formule 1, maar de tweevoudig wereldkampioen speelt ook de hoofdrol in een van de grootste mysteries van de sport. In 2015 werd de Spanjaard overgebracht naar het ziekenhuis na een geheimzinnige en bizarre crash tijdens een testdag in Barcelona, en sindsdien doen tal van theorieën over de toedracht van het ongeluk en de gevolgen voor Alonso de ronde. Zowel de FIA als het team van McLaren hebben nooit informatie over het ongeluk naar buiten gebracht, maar volgens verschillende grote kranten zou Alonso geëlektrocuteerd zijn door zijn auto, en hebben gedacht dat hij een jong jochie was toen hij in het ziekenhuis wakker werd. De tweede aflevering van De grootste Formule 1-mysteries lezen? Klik hier.

