Mario Andretti vertelt dat hij de afgelopen maanden een wat 'losgeslagen' Max Verstappen heeft gezien, maar dat dit voornamelijk komt door de situatie bij Red Bull Racing en de soms onduidelijke reglementen van de FIA.

Het seizoen van 2024 begon uitstekend voor Max Verstappen, maar niet lang na de start van het jaar begonnen er problemen de kop op te steken voor het team van Red Bull Racing. Intern ontstond er een machtsstrijd, teambaas Christian Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en verschillende kopstukken - waaronder levende legende Adrian Newey - besloten het team te verlaten. Ondertussen namen de prestaties op de baan af, terwijl met name McLaren grote stappen vooruit zette.

Verstappen onder een vergrootglas

Inmiddels is Red Bull Racing afgezakt naar de derde plaats in het constructeurskampioenschap, achter McLaren en Ferrari. Verstappen zelf heeft echter een indrukwekkend seizoen verreden en na zijn fenomenale overwinning in Brazilië, is zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap een kwestie van tijd. Toch ligt ook de Nederlander de afgelopen maanden onder een vergrootglas. In de Verenigde Staten en Mexico kreeg Verstappen het op de baan aan de stok met titelconcurrent Lando Norris, waarna er veel kritiek werd geuit op de 'te agressieve' rijstijl van de Red Bull Racing-coureur.

Mario Andretti, wereldkampioen Formule 1 1978

Mario Andretti over Verstappen

Mario Andretti neemt het voor de Limburger op: "De afgelopen maanden is er ook veel gesproken over het agressieve rijgedrag van Verstappen", klinkt het bij Gazetta dello Sport. "Ik zie een Verstappen die een beetje 'losgeslagen' is, door hoe het seizoen is verlopen en de situatie bij Red Bull. De positie van Max is heel anders dan vorig seizoen en dan aan het begin van 2024. Hij moet ineens prestaties uit de auto halen die er niet inzitten. Als je geen dominante auto meer hebt en prestaties moet vragen die te veel gevraagd zijn, maak je fouten. Soms zijn straffen terecht, soms niet. Maar er moeten duidelijke regels zijn, zodat de maatstraf niet telkens anders is", aldus de wereldkampioen van 1978.

