Isack Hadjar hoopt dat hij in 2025 zijn Formule 1-debuut mag maken bij één van de Red Bull-teams, en zegt dat zijn kansen in ieder geval nog levend zijn, omdat hij de eerstvolgende in rij is.

Isack Hadjar komt dit jaar uit in de Formule 2, waar hij zicht heeft op het kampioenschap. De Red Bull-junior houdt echter ook met een schuin oog de koningsklasse in de gaten, want het is niet uitgesloten dat de 20-jarige Fransman volgend seizoen zijn debuut zal maken in de Formule 1. Visa Cash App RB moet nog altijd een coureur vastleggen voor 2025, terwijl het ook niet uitgesloten is dat er bij Red Bull Racing een zitje vrijkomt. De toekomst van Sergio Pérez lijkt immers onzeker.

Isack Hadjar hoopt op F1-debuut

Yuki Tsunoda heeft een contract bij VCARD getekend tot eind 2025, maar de Japanner behoort ook tot de mogelijke opvolgers van Pérez, mocht Red Bull besluiten de Mexicaan op straat te zetten. Er gaan echter ook tal van geruchten rond dat Red Bull haar zinnen heeft gezet op Franco Colapinto. De Argentijn maakte in Monza zijn debuut bij Williams, en heeft sindsdien grote indruk gemaakt. Een stoelendans binnen de Red Bull-familie is zodoende niet uitgesloten, en dus is er reden tot hoop voor Hadjar.

De eerstvolgende in de rij

"Ik zou zeggen dat mijn kansen in ieder geval nog in leven zijn, maar het gaat vanzelfsprekend niet alleen over mij", vertelt Hadjar bij Motorsport.com. "Er is veel gaande bij Visa Cash App RB en Red Bull, alles kan gebeuren. Ik ben de eerstvolgende in de rij, dat is een feit. Ik weet niet welke beslissingen ze gaan nemen, maar hopelijk ben ik erbij en ik probeer mezelf hoe dan ook klaar te stomen voor volgend jaar."

