Jacques Villeneuve heeft gereageerd op uitspraken van Jos Verstappen, waarmee de Limburger suggereerde dat het niet toegestaan zou moeten zijn, dat stewards van de FIA hun verhaal doen in de media.

Sinds de Grand Prix van Mexico afgelopen maand, is er veel gezegd en geschreven over de stewards van de FIA in de Formule 1. FIA-steward Johnny Herbert legde Max Verstappen daar twee keer een tijdstraf van tien seconden op voor incidenten met Lando Norris, waarna hij via een gokwebsite in de media zijn beslissingen toelichtte. Herbert schreef ook hoe hij persoonlijk keek naar Verstappens rijstijl, en dat zorgde vervolgens voor behoorlijk wat kritiek. Want waarom moet een neutrale 'scheidsrechter' in de media laten weten wat hij persoonlijk van bepaalde coureurs vindt.

Jos Verstappen laat van zich horen

Herbert leek zijn verhaal meer als columnist dan als FIA-afgevaardigde te doen, wat ertoe leidde dat Jos Verstappen op de situatie reageerde. De Limburger erkende dat zoon Max "te ver was gegaan" in zijn duel met Norris in Mexico, maar liet ook optekenen dat het niet toegestaan zou moeten zijn dat stewards van de FIA hun persoonlijke kijk op de zaak delen via de media. Ook is hij van mening dat de FIA goed moet kijken wie ze de rol van stewards geven, omdat voormalig coureurs bijvoorbeeld meer sympathie voor bepaalde rijders zouden hebben. Herbert reageerde vervolgens weer op de uitspraken van Verstappen senior, en zo werd het al met al een vrij bizar verhaal.

Jacques Villeneuve reageert

Jacques Villeneuve heeft nu ook zijn kijk op de zaak gegeven: "Ik heb niets raars van Herbert gezien en voor zover ik weet, zijn de regels gevolgd in Mexico", klinkt het bij Grosvenor Sport. "De marshals doen het allemaal voor niets, dus Jos kan niet een expert [die geld verdient met schrijven in de media] vragen zijn baan op te geven, voor niets. Dan heb je geen marshals meer. Of je neemt betaalde marshals die het fulltime doen, zoals dat in de meeste sporten gaat, of je hebt dit probleem altijd. Het is niet altijd makkelijk om volledig neutraal te zijn. Zo simpel is het. Maar de reglementen zijn slecht geschreven, dat is het voornaamste probleem."

