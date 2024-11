'FIA ontslaat nóg een topman', Viaplay-CEO vertrekt na tien maanden dienstverband | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De slotfase van het Formule 1-seizoen komt in zicht en in aanloop daar naartoe is er weer een heleboel naar buiten gekomen. Zo heeft de FIA opnieuw een topman van de hand gedaan. De Grand Prix van Monaco verlengt het contract met de Formule 1 en Viaplay neemt na tien maanden afscheid van de CEO. Dit is de GPFans Recap van donderdag 14 november.

'Ben Sulayem verliest vertrouwen in compliance officer en ontslaat nóg een FIA-topman'

Nadat eerder deze week bekend werd dat FIA-wedstrijdleider Niels Wittich vertrekt bij de internationale autosportbond, gaat er wederom een topman weg bij de FIA. Het zou gaan om Paolo Basarri, de compliance officer van de internationale autosportbond. President Mohammed Ben Sulayem zou het vertrouwen in hem zijn kwijtgeraakt. Lezen waarom de tijd van Basarri bij de FIA erop zit? Klik hier!

Grand Prix van Monaco blijft tot en met 2031 op F1-kalender

De Grand Prix van Monaco blijft ook de komende jaren gewoon op de kalender in de Formule 1. De toekomst van de iconische race door de straten van Monte Carlo is al lange tijd onderwerp van gesprek, maar daar komt nu voorlopig een einde aan. De race blijft in ieder geval tot en met 2031, maar krijgt wel een andere datum dan normaal. Lezen naar welke datum de iconische race in Monte Carlo wordt verplaatst? Klik hier!

Ferrari liep achter met flexibele vleugels

Ferrari heeft onthuld dat het lang een achterstand had op de drie concurrenten in de voorhoede van F1, omdat het geen flexibele vleugels gebruikte. Frédéric Vasseur, teambaas van het Italiaanse team, laat weten waarom dit was en waarom deze keuze in eerste instantie werd gemaakt. Lezen waarom Vasseur uiteindelijk toch voor flexibele voorvleugels heeft gekozen? Klik hier!

Ben Sulayem over eerste FIA-periode: "Ik zeg niet dat ik altijd de juiste beslissingen neem"

Mohammed Ben Sulayem staat inmiddels bijna zo'n drie jaar aan het roer van de FIA en begint dus bijna aan zijn laatste jaar van zijn eerste termijn als president. De toch wel vrij omstreden voorman blikt terug op zijn eerste periode bij het motorsportorgaan en kan eigenlijk alleen positief zijn. Lezen waarom de voorzitter van de FIA terugkijkt op een positieve periode? Klik hier!

Viaplay-CEO Roger Lodewick stapt per direct op

Viaplay-CEO Roger Lodewick neemt per direct afscheid van de Scandinavische streamingdienst. Lodewick sloot begin dit jaar aan bij Viaplay, maar dat dienstverband houdt dus na tien maanden op. Ook werd bekend dat zijn functie vanaf 1 januari 2025 ingevuld door William Linders. Lezen waarom Lodewick stop als CEO van Viaplay? Klik hier!

